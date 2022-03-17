Ожидается повышение цен почти на всю рыбу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Цены на продукты в России

Владелец пермских рыбных магазинов #Forelperm Алексей Пушкарев рассказал URA.RU, какая рыба в ближайшее время подешевеет. Также, бизнесмен сообщил, какие позиции временно исчезли из магазинов.

«В краткосрочной перспективе стоит ожидать повышения цен практически по всем позициям. Кроме мойвы. Сняли запрет на ее вылов, поэтому она в опте значительно подешевела, скоро подешевеет и в магазинах», — рассказал URA.RU Алексей Пушкарев.

Комментируя ситуацию с введением санкций и повышением цен на продукты, Алексей отметил, что удорожание рыбы может быть ненадолго. Отрасли нужно какое-то время на реагирование. Есть сложности с логистикой, с ценами от поставщиков-производителей.

«Во многом цена на рыбу зависит от решения правительства страны: кому мы дадим тот же минтай на экспорт, а кому нет. Ждем сейчас политических решений», — добавил Алексей Пушкарев.

Временно из магазинов исчезла «охлажденка» из Турции: сибас, дорадо и турецкая форель. Также исчез из продажи лосось с фарерских островов, на котором, в основном, работали все суши-бары. По словам владельца магазинов, надолго какая-либо рыба из Перми не пропадет потому, что страны, которые вводят санкции, не являются ни поставщиками, ни производителями ни рыбы, ни морепродуктов.

Экономические санкции западные страны начали вводить из-за проведения спецоперации РФ на территории Украины. Россия готовит ответный пакет санкций.

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