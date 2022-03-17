В Пермском крае ликвидировали муниципалитет

В думе объединенного округа будет 30 депутатов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Законодательное собрание Пермского края на пленарном заседании 17 марта поддержало присоединение Гремячинского городского округа к Губахинскому. Видеотрансляция заседания проходила на сайте парламента.

«Законопроектом предложено объединить Губахинский городской округ и Гремячинский городской округ. В результате будет создано новое муниципальное образование — Губахинский муниципальный округ. Проект закона разработан в соответствии с федеральным законодательством. Порядок объединения городских округов соблюден», — заявил глава Губахи Николай Лазейкин.

Согласно закону об объединении, в думе будет 20 депутатских мест вместо 15 в каждом муниципалитете сейчас. Объединение на публичных слушаниях поддержали жители территорий, а также местные депутаты. Ранее URA.RU сообщало, что в краевом бюджете уже предусмотрены средства на выборы в объединенную думу Губахи, которые пройдут в сентябре. Полностью процесс объединения завершится к 1 января 2023 года.