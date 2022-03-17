В Пермском крае ликвидировали муниципалитет

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Комитет областной думы по социальной политике. Курган, депутат, чиновник, руки
В думе объединенного округа будет 30 депутатов Фото:

Законодательное собрание Пермского края на пленарном заседании 17 марта поддержало присоединение Гремячинского городского округа к Губахинскому. Видеотрансляция заседания проходила на сайте парламента.

«Законопроектом предложено объединить Губахинский городской округ и Гремячинский городской округ. В результате будет создано новое муниципальное образование — Губахинский муниципальный округ. Проект закона разработан в соответствии с федеральным законодательством. Порядок объединения городских округов соблюден», — заявил глава Губахи Николай Лазейкин.

Согласно закону об объединении, в думе будет 20 депутатских мест вместо 15 в каждом муниципалитете сейчас. Объединение на публичных слушаниях поддержали жители территорий, а также местные депутаты. Ранее URA.RU сообщало, что в краевом бюджете уже предусмотрены средства на выборы в объединенную думу Губахи, которые пройдут в сентябре. Полностью процесс объединения завершится к 1 января 2023 года.

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Законодательное собрание Пермского края на пленарном заседании 17 марта поддержало присоединение Гремячинского городского округа к Губахинскому. Видеотрансляция заседания проходила на сайте парламента. «Законопроектом предложено объединить Губахинский городской округ и Гремячинский городской округ. В результате будет создано новое муниципальное образование — Губахинский муниципальный округ. Проект закона разработан в соответствии с федеральным законодательством. Порядок объединения городских округов соблюден», — заявил глава Губахи Николай Лазейкин. Согласно закону об объединении, в думе будет 20 депутатских мест вместо 15 в каждом муниципалитете сейчас. Объединение на публичных слушаниях поддержали жители территорий, а также местные депутаты. Ранее URA.RU сообщало, что в краевом бюджете уже предусмотрены средства на выборы в объединенную думу Губахи, которые пройдут в сентябре. Полностью процесс объединения завершится к 1 января 2023 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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