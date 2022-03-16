В Курганской области за неделю подорожали сахар, соль и бананы

В Курганской области сахар и бананы за неделю подорожали более чем на 15% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Цены на продукты в России

Стоимость сахара и бананов в магазинах Курганской области выросла за прошедшую неделю более чем на 15%. Цены на соль увеличились за неделю на 1,5%. Такие данные приводит Свердловскстат.

«Средние потребительские цены и их изменение на отдельные продовольственные товары по Курганской области на 11 марта 2022 года. Сахар-песок. Средняя цена: 70,26 рубля за кг. Изменение средней цены к 4 марта: 115,39%», — указано в отчета Свердловскстата.

Средняя стоимость поваренной пищевой соли в магазинах региона по состоянию на 11 марта составляла 11,65 рубля за кг — на 1,57% выше, чем 4 марта. Цены на бананы увеличились на 15,77% до 131,05 рубля за кг. Помимо этого, помидоры стали дороже на 11,07%, свекла — на 4,11%, капуста — на 4,09%, сметана — на 3,26%. «Информация подготовлена на основе еженедельной регистрации потребительских цен», — отмечают в Свердловскстате.

Стоимость некоторых продуктов питания по итогам недели, наоборот, снижалась. Так, огурцы стали дешевле на 4,43%, творог — на 2,89%, куры охлажденные и рыба мороженая — примерно на 1,5%.

В курганское УФАС ежедневно поступает 15-20 обращений по вопросу роста цен на продукты. Чаще всего курганцы жалуются на продавцов овощей, завышающих цены. Ранее глава ведомства Татьяна Соболевская объяснила, что временное исчезновение сахара с полок магазинов Кургана произошло из-за ажиотажа среди покупателей и задержек поставок сахара малому бизнесу. Она добавила, что у заводов-производителей сахар есть. Депутат гордумы Кургана Анастасия Романович заявляла, что дефицит сахара в местных магазинах возник из-за бабушек, которые привыкли закупаться впрок. «Сейчас все успокоились и дефицита больше не наблюдается», — считает она.

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