17 марта 2022

Правительство экстренно увеличит пенсии и льготы

© Служба новостей «URA.RU»
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Иннопром-2021, первый день. Екатеринбург, мишустин михаил
Михаил Мишустин заявил, что власти РФ проработают поручение президента о мерах поддержки россиян Фото:

Правительство РФ в связи с поручением главы страны Владимира Путина оперативно проработает меры поддержки граждан. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«В рамках исполнения поручения президента правительство проработает увеличение всех социальных выплат, включая пособия, пенсии, зарплаты в бюджетной сфере, прожиточный минимум и МРОТ», — сказал Мишустин во время заседания правительства РФ. Трансляция велась на «России 24».

Также отмечается, что выплаты на детей с 8 до 16 лет в семьях с невысокими доходами начнутся в мае 2022 года. «Нужно настроить систему так, чтобы оперативно учитывать материальное положение таких граждан», — отметил Мишустин.

Западные страны начали вводить санкции против России после начала спецоперации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что санкции в отношении страны ввели бы и без проведения спецоперации. В России приняли меры по поддержке населения и бизнеса, в их числе кредитные каникулы и возможность для правительства индексировать пенсии. Закон об антикризисных мерах подписал Путин, передают «Дни.ру».

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Правительство РФ в связи с поручением главы страны Владимира Путина оперативно проработает меры поддержки граждан. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. «В рамках исполнения поручения президента правительство проработает увеличение всех социальных выплат, включая пособия, пенсии, зарплаты в бюджетной сфере, прожиточный минимум и МРОТ», — сказал Мишустин во время заседания правительства РФ. Трансляция велась на «России 24». Также отмечается, что выплаты на детей с 8 до 16 лет в семьях с невысокими доходами начнутся в мае 2022 года. «Нужно настроить систему так, чтобы оперативно учитывать материальное положение таких граждан», — отметил Мишустин. Западные страны начали вводить санкции против России после начала спецоперации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что санкции в отношении страны ввели бы и без проведения спецоперации. В России приняли меры по поддержке населения и бизнеса, в их числе кредитные каникулы и возможность для правительства индексировать пенсии. Закон об антикризисных мерах подписал Путин, передают «Дни.ру».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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