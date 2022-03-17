Правительство экстренно увеличит пенсии и льготы

17 марта 2022 в 15:56 Размер текста - 17 +

Михаил Мишустин заявил, что власти РФ проработают поручение президента о мерах поддержки россиян Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Правительство РФ в связи с поручением главы страны Владимира Путина оперативно проработает меры поддержки граждан. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. «В рамках исполнения поручения президента правительство проработает увеличение всех социальных выплат, включая пособия, пенсии, зарплаты в бюджетной сфере, прожиточный минимум и МРОТ», — сказал Мишустин во время заседания правительства РФ. Трансляция велась на «России 24». Также отмечается, что выплаты на детей с 8 до 16 лет в семьях с невысокими доходами начнутся в мае 2022 года. «Нужно настроить систему так, чтобы оперативно учитывать материальное положение таких граждан», — отметил Мишустин. Западные страны начали вводить санкции против России после начала спецоперации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что санкции в отношении страны ввели бы и без проведения спецоперации. В России приняли меры по поддержке населения и бизнеса, в их числе кредитные каникулы и возможность для правительства индексировать пенсии. Закон об антикризисных мерах подписал Путин, передают «Дни.ру». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Правительство РФ в связи с поручением главы страны Владимира Путина оперативно проработает меры поддержки граждан. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. «В рамках исполнения поручения президента правительство проработает увеличение всех социальных выплат, включая пособия, пенсии, зарплаты в бюджетной сфере, прожиточный минимум и МРОТ», — сказал Мишустин во время заседания правительства РФ. Трансляция велась на «России 24». Также отмечается, что выплаты на детей с 8 до 16 лет в семьях с невысокими доходами начнутся в мае 2022 года. «Нужно настроить систему так, чтобы оперативно учитывать материальное положение таких граждан», — отметил Мишустин. Западные страны начали вводить санкции против России после начала спецоперации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что санкции в отношении страны ввели бы и без проведения спецоперации. В России приняли меры по поддержке населения и бизнеса, в их числе кредитные каникулы и возможность для правительства индексировать пенсии. Закон об антикризисных мерах подписал Путин, передают «Дни.ру».