17 марта 2022

Мишустин пообещал выплаты семьям с детьми с 1 мая

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Выступление премьер-министра России Михаила Мишустина на суперфинале конкурса управленцев «Лидеры России». Москва, мишустин михаил
Выплаты на детей с 8 до 16 лет в семьях с невысокими доходами начнутся в мае 2022 года Фото:
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Экономический кризис 2020-2022

Премьер-министр России Михаил Мишустин пообещал выплаты семьям с детьми с 1 мая 2022 года. Он отметил, что для этого нужно оперативно учитывать материальное положение таких граждан, чтобы помощь от государства россиянам приходила быстрее.

«Выплаты на детей с 8 до 16 лет в семьях с невысокими доходами начнутся в мае. Они будут начисляться за период с 1 апреля», — заявил он. Трансляция его выступления идет на телеканале «Россия 24».

Ранее председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина анонсировала новые льготы семьям с детьми. Она подчеркнула, что для поддержки семей, где дети долгое время не могут получить место в муниципальном детском саду, государство планирует начать финансировать частные садики, чтобы цена на пребывание там снизилась. Данный законопроект планируют рассмотреть в Госдуме в весеннюю сессию.

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Премьер-министр России Михаил Мишустин пообещал выплаты семьям с детьми с 1 мая 2022 года. Он отметил, что для этого нужно оперативно учитывать материальное положение таких граждан, чтобы помощь от государства россиянам приходила быстрее. «Выплаты на детей с 8 до 16 лет в семьях с невысокими доходами начнутся в мае. Они будут начисляться за период с 1 апреля», — заявил он. Трансляция его выступления идет на телеканале «Россия 24». Ранее председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина анонсировала новые льготы семьям с детьми. Она подчеркнула, что для поддержки семей, где дети долгое время не могут получить место в муниципальном детском саду, государство планирует начать финансировать частные садики, чтобы цена на пребывание там снизилась. Данный законопроект планируют рассмотреть в Госдуме в весеннюю сессию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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