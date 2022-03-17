Мишустин пообещал выплаты семьям с детьми с 1 мая

17 марта 2022 в 16:21 Размер текста - 17 +

Выплаты на детей с 8 до 16 лет в семьях с невысокими доходами начнутся в мае 2022 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Экономический кризис 2020-2022 Премьер-министр России Михаил Мишустин пообещал выплаты семьям с детьми с 1 мая 2022 года. Он отметил, что для этого нужно оперативно учитывать материальное положение таких граждан, чтобы помощь от государства россиянам приходила быстрее. «Выплаты на детей с 8 до 16 лет в семьях с невысокими доходами начнутся в мае. Они будут начисляться за период с 1 апреля», — заявил он. Трансляция его выступления идет на телеканале «Россия 24». Ранее председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина анонсировала новые льготы семьям с детьми. Она подчеркнула, что для поддержки семей, где дети долгое время не могут получить место в муниципальном детском саду, государство планирует начать финансировать частные садики, чтобы цена на пребывание там снизилась. Данный законопроект планируют рассмотреть в Госдуме в весеннюю сессию. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Премьер-министр России Михаил Мишустин пообещал выплаты семьям с детьми с 1 мая 2022 года. Он отметил, что для этого нужно оперативно учитывать материальное положение таких граждан, чтобы помощь от государства россиянам приходила быстрее. «Выплаты на детей с 8 до 16 лет в семьях с невысокими доходами начнутся в мае. Они будут начисляться за период с 1 апреля», — заявил он. Трансляция его выступления идет на телеканале «Россия 24». Ранее председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина анонсировала новые льготы семьям с детьми. Она подчеркнула, что для поддержки семей, где дети долгое время не могут получить место в муниципальном детском саду, государство планирует начать финансировать частные садики, чтобы цена на пребывание там снизилась. Данный законопроект планируют рассмотреть в Госдуме в весеннюю сессию.