Оппоненты «уличили» тюменских коммунистов в критике армии РФ. Фото

17 марта 2022 в 16:28 Размер текста - 17 +

КПРФ якобы выступила против спецоперации на Украине Фото: Николай Бастриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На улицах Тюмени появились листовки с утверждением, что КПРФ якобы выступает против спецоперации РФ на Украине. Об этом URA.RU рассказали в региональном обкоме партии, опровергнув свое причастие к агитации. «На центральных улицах Тюмени неизвестными от имени КПРФ распространяются листовки против специальной операции Вооруженных сил РФ на территории Украины. Тюменской областное отделение КПРФ заявляет, что ни региональное отделение партии, ни активисты КПРФ не имеют отношения к данным листовкам. Считаем это провокацией, направленной на дискредитацию нашей партии», — заявили коммунисты. В обкоме добавили, что КПРФ легальная политическая партия и действует в рамках правового поля. Коммунисты планируют обратиться в правоохранительные органы. 15 марта суд вынес решение по административному делу в отношении редактора «Первого канала» Марины Овсянниковой, которая в прямом эфире выразила протест против спецоперации РФ на Украине. Она была оштрафована на 30 тыс. рублей. Критику армии на фото коммунисты замазали Фото: тюменский обком КПРФ Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

На улицах Тюмени появились листовки с утверждением, что КПРФ якобы выступает против спецоперации РФ на Украине. Об этом URA.RU рассказали в региональном обкоме партии, опровергнув свое причастие к агитации. «На центральных улицах Тюмени неизвестными от имени КПРФ распространяются листовки против специальной операции Вооруженных сил РФ на территории Украины. Тюменской областное отделение КПРФ заявляет, что ни региональное отделение партии, ни активисты КПРФ не имеют отношения к данным листовкам. Считаем это провокацией, направленной на дискредитацию нашей партии», — заявили коммунисты. В обкоме добавили, что КПРФ легальная политическая партия и действует в рамках правового поля. Коммунисты планируют обратиться в правоохранительные органы. 15 марта суд вынес решение по административному делу в отношении редактора «Первого канала» Марины Овсянниковой, которая в прямом эфире выразила протест против спецоперации РФ на Украине. Она была оштрафована на 30 тыс. рублей.