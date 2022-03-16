На улицах Тюмени появились листовки с утверждением, что КПРФ якобы выступает против спецоперации РФ на Украине. Об этом URA.RU рассказали в региональном обкоме партии, опровергнув свое причастие к агитации.
«На центральных улицах Тюмени неизвестными от имени КПРФ распространяются листовки против специальной операции Вооруженных сил РФ на территории Украины. Тюменской областное отделение КПРФ заявляет, что ни региональное отделение партии, ни активисты КПРФ не имеют отношения к данным листовкам. Считаем это провокацией, направленной на дискредитацию нашей партии», — заявили коммунисты.
В обкоме добавили, что КПРФ легальная политическая партия и действует в рамках правового поля. Коммунисты планируют обратиться в правоохранительные органы.
15 марта суд вынес решение по административному делу в отношении редактора «Первого канала» Марины Овсянниковой, которая в прямом эфире выразила протест против спецоперации РФ на Украине. Она была оштрафована на 30 тыс. рублей.
На улицах Тюмени появились листовки с утверждением, что КПРФ якобы выступает против спецоперации РФ на Украине. Об этом URA.RU рассказали в региональном обкоме партии, опровергнув свое причастие к агитации. «На центральных улицах Тюмени неизвестными от имени КПРФ распространяются листовки против специальной операции Вооруженных сил РФ на территории Украины. Тюменской областное отделение КПРФ заявляет, что ни региональное отделение партии, ни активисты КПРФ не имеют отношения к данным листовкам. Считаем это провокацией, направленной на дискредитацию нашей партии», — заявили коммунисты. В обкоме добавили, что КПРФ легальная политическая партия и действует в рамках правового поля. Коммунисты планируют обратиться в правоохранительные органы. 15 марта суд вынес решение по административному делу в отношении редактора «Первого канала» Марины Овсянниковой, которая в прямом эфире выразила протест против спецоперации РФ на Украине. Она была оштрафована на 30 тыс. рублей.