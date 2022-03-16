16 марта 2022
15 марта 2022

Полицейским в ЯНАО не хватает денег

© Служба новостей «URA.RU»
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Обстановка на площади Ленина во время митингов против войны. Курган, ппс, полиция, наряд полиции, рейд полиции
Полицейские в ЯНАО хотят получать северные надбавки с первого дня трудоустройства Фото:

В ЯНАО зарплат начинающих полицейских не хватает на минимальные потребности для проживания в северном регионе. Такое заявления сделал замглавы ямальского управления полиции Игорь Романюк на заседании заксобрания и попросил у депутатов помощи в решении этого вопроса.

«Решение имеющейся проблемы возможно за счет совершенствования федерального законодательства, регламентирующего порядок начисления и выплат процентной надбавки за службу в районах Крайнего Севера. Будем признательны, если вы окажете помощь в решении вышеуказанной проблемы по примеру врачей и педагогов», — сообщил Романюк.

Врачи и педагоги в ЯНАО с 2020 года получают северные надбавки с первого дня трудоустройства. Спикер заксобрания Сергей Ямкин сообщил, что правительство Ямала уже занимается вопросом с заработными платами полицейским. «Если возможность такая есть, мы с удовольствием готовы подключится к этой работе», — пояснил он.

Ранее силовики заявили о серьезной нехватке сотрудников по ключевым направлениям работы. Кроме того, из правоохранительных органов наблюдается отток сотрудников. За 2021 год уволилось на 33% больше полицейских, чем за 2020.

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В ЯНАО зарплат начинающих полицейских не хватает на минимальные потребности для проживания в северном регионе. Такое заявления сделал замглавы ямальского управления полиции Игорь Романюк на заседании заксобрания и попросил у депутатов помощи в решении этого вопроса. «Решение имеющейся проблемы возможно за счет совершенствования федерального законодательства, регламентирующего порядок начисления и выплат процентной надбавки за службу в районах Крайнего Севера. Будем признательны, если вы окажете помощь в решении вышеуказанной проблемы по примеру врачей и педагогов», — сообщил Романюк. Врачи и педагоги в ЯНАО с 2020 года получают северные надбавки с первого дня трудоустройства. Спикер заксобрания Сергей Ямкин сообщил, что правительство Ямала уже занимается вопросом с заработными платами полицейским. «Если возможность такая есть, мы с удовольствием готовы подключится к этой работе», — пояснил он. Ранее силовики заявили о серьезной нехватке сотрудников по ключевым направлениям работы. Кроме того, из правоохранительных органов наблюдается отток сотрудников. За 2021 год уволилось на 33% больше полицейских, чем за 2020.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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