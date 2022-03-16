Полицейским в ЯНАО не хватает денег

Полицейские в ЯНАО хотят получать северные надбавки с первого дня трудоустройства Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В ЯНАО зарплат начинающих полицейских не хватает на минимальные потребности для проживания в северном регионе. Такое заявления сделал замглавы ямальского управления полиции Игорь Романюк на заседании заксобрания и попросил у депутатов помощи в решении этого вопроса.

«Решение имеющейся проблемы возможно за счет совершенствования федерального законодательства, регламентирующего порядок начисления и выплат процентной надбавки за службу в районах Крайнего Севера. Будем признательны, если вы окажете помощь в решении вышеуказанной проблемы по примеру врачей и педагогов», — сообщил Романюк.

Врачи и педагоги в ЯНАО с 2020 года получают северные надбавки с первого дня трудоустройства. Спикер заксобрания Сергей Ямкин сообщил, что правительство Ямала уже занимается вопросом с заработными платами полицейским. «Если возможность такая есть, мы с удовольствием готовы подключится к этой работе», — пояснил он.

Ранее силовики заявили о серьезной нехватке сотрудников по ключевым направлениям работы. Кроме того, из правоохранительных органов наблюдается отток сотрудников. За 2021 год уволилось на 33% больше полицейских, чем за 2020.