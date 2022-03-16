Военный из Магнитогорска погиб в ходе спецоперации на Украине

Родным погибшего будет оказана вся необходимая помощь (фото из архива) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Военный из Магнитогорска (Челябинская область) ефрейтор Максим Гаганов погиб при участии в спецоперации РФ на Украине. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии Магнитогорска.

«Ефрейтор Максим Гаганов мужественно выполнял свой воинский долг по укреплению безопасности нашей страны, он отдал свою жизнь, защищая мирное население. Скорбим и разделяем боль потери вместе с его родными и близкими. Вечная память Герою!», — сообщили URA.RU в мэрии Магнитогорска.

В администрации Магнитогорска добавили, что глубоко скорбят по военнослужащему и приносят соболезнования его родным и близким. Там подчеркнули, что окажут всю необходимую помощь родственникам погибшего.

Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина. Операция носит освободительный характер. Российские войска организовывают гуманитарные коридоры для мирных жителей. В то время, как войска ВСУ используют граждан в качестве живых щитов.