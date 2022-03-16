В Курганской области выросла стоимость водки

Водка в Курганской области за неделю подорожала на 4,58% Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Цены на продукты в России

Стоимость водки в магазинах Курганской области за прошедшую неделю выросла почти на 5%. Такие данные приводит Свердловскстат.

«Средние потребительские цены и их изменение на отдельные продовольственные товары по Курганской области на 11 марта 2022 года. Водка крепостью 40% об. спирта и выше. Средняя цена: 690,57 рубля за литр. Изменение средней цены к 4 марта: 104,58%. Информация подготовлена на основе еженедельной регистрации потребительских цен», — указано в отчета Свердловскстата.

Согласно основным показателям инфляции, опубликованным на сайте регионального отделения Банка России, рост цен на алкогольную продукцию в Курганской области в последние годы не был таким значительным. Например, в феврале они выросли на 0,46% по сравнению с январем и на 1,4% по сравнению с февралем 2021 года. В отдельные месяцы 2021 года в регионе наблюдалось снижение цен на алкогольную продукцию (в марте — на 0,21%, в апреле — на 0,74%, в июне — на 0,55% по сравнению с предыдущими месяцами).

Ранее URA.RU сообщало, что в курганское УФАС ежедневно поступают десятки обращений по вопросу роста цен на продукты. Они растут, в том числе, из-за ажиотажного спроса среди покупателей. Читатели URA.RU рассказали, что в челябинской алкосети «Мавт-Винотека цены на продукцию повысили на 30%.

Также ранее сообщалось, что потребление водки на душу населения в России по итогам 2021 года выросло на 2%, до пяти литров на человека. В конце января Минфин России подписал приказ, согласно которому минимальная розничная цена за бутылку водки увеличилась с 243 до 261 рубля.

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