Махонин обвинил 90-е в ажиотаже вокруг продуктов

Когда-нибудь наступит насыщение и спрос пойдет на спад, успокаивает Дмитрий Махонин Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Цены на продукты в России

Ажиотажный спрос на сахар в Пермском крае является следствием привычек, сформированных в 90-е годы, заявил в ходе прямого эфира на телеканале «ГТРК-Пермь» губернатор Дмитрий Махонин. С тех пор производство сахара значительно выросло, но осадок остался.

«С небольшим юмором и очень осторожно хочу вспомнить, как мы жили в 90-х годах. Я не помню, чтобы мы дома сахар покупали в пакетах. Мы его покупали мешками всегда впрок, понимая, что вот-вот будет дефицит. Конечно, это осталось в сознании нашего населения», — заявил Махонин.

По словам губернатора, жители, скупая продукты про запас, «начали готовиться к чему-то худшему». Но он заверил, что все товары первой необходимости есть в достаточном количестве. Даже можно снабжать другие страны.

В 2022 году, например, Прикамье ждет рекордный урожай овощей из закрытого грунта. Мощность введенного в эксплуатацию тепличного комплекса в Чусовом составляет 24 тысяч тонн огурцов и помидоров. При том, что потребность региона составляет 22 тысяч тонн. Дмитрий Махонин рассказал также, что побывал на «Пермском свинокомплексе», и увидел, что «ситуация там выправляется».

«За любым ажиотажным спросом происходит насыщение. И мы рассчитываем, что ситуация выправится в ближайшее время», — заверил Дмитрий Махонин.

Ранее URA.RU сообщало, что в пермских магазинах из-за ажиотажного спроса пропал сахар, а также подорожали гречка, рис и макароны. Рост цен на сахар антимонопольщики объяснили тем, что поставщики не успевают поставлять его в магазины.

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