«Титановой долине» дадут больше денег

Региональные власти будут просить федеральное финансирование на новый корпус УЗГА Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловская особая экономическая зона «Титановая долина» получит дополнительное финансирование. Решаться вопрос будет на выездном совещании с участием чиновников из Минпромторга РФ. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ходом подготовки визита.

«Будет обсуждаться, что нужно пересчитать по сметам. Решения пока нет, но конечно придется увеличивать — цены же на все выросли», — пояснил собеседник издания.

Встреча состоится 23 марта. Речь пойдет о екатеринбургской площадке «Титановой долины» — бывшем аэропорте «Уктус». По словам инсайдера, допсредства потребуются на создание инфраструктуры особой экономической зоны, в том числе на строительство нового корпуса Уральского завода гражданской авиации (УЗГА), где будут собирать самолеты ЛМС-901 «Байкал». О какой сумме идет речь, он не уточнил.

Свердловские власти рассчитывают получить федеральные средства на этот проект. Предлагается следующий механизм финансирования: регион получает средства от Минфина РФ, направляет «Титановой долине», та строит цех и отдает его в аренду заводу. Затраты окупаются за счет ренты. Также рассматривается вариант, когда область покроет часть затрат из средств, которые должна направить на погашение бюджетных кредитов. Такой механизм предусмотрен постановлением правительства РФ № 1704.

УЗГА — действующий резидент «Титановой долины». На «Уктусе» предприятие производит сервисное обслуживание самолетов авиации L-410 и учебно-тренировочных самолетов DA 42T. Переговоры о строительстве нового корпуса ведутся уже больше двух лет. В 2020 году сообщалось, что УЗГА готов частично перенести производство в Ульяновскую область, поскольку не может договориться с «Титановой долиной» об условиях размещения своих мощностей.

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