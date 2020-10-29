Ключевой резидент «Титановой долины» переходит в другой регион

Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) — якорный резидент второй очереди особой экономической зоны (ОЭЗ) «Титановая долина» (Свердловская область) — откроет производство в Ульяновской области. По информации агентства, это связано с тем, что трем сторонам — заводу, «Титановой долине» и правительству Свердловской области — не удалось найти полного понимания по строительству новой производственной площадки на Уктусе.
Ожидалось, что минфин выступит гарантом по кредиту «Титановой долины», за счет которого подрядчику оплатят строительство нового корпуса УЗГА. А завод впоследствии возместил бы траты властей арендными платежами. «Но когда были достигнуты принципиальные договоренности, [замгубернатора, министр финансов Галина] Кулаченко сказала, что областной бюджет в текущих условиях не может себе этого позволить», — поделился инсайдер. Поскольку УЗГА имеет предложение по работе в Ульяновской области, принято решение частично перенести производство туда, сообщает инсайдер.
При этом, по данным источников URA.RU, власти могут сохранить базовое производство УЗГА на Уктусе за счет другого крупного проекта на территории площадки. На данный момент разрабатывается финансовая часть программы, объяснил источник.
В пресс-службе УЗГА URA.RU заявили: «АО „УЗГА“ изучает возможности расширения своей производственной кооперации с различными партнерами и регионами, но основная производственная площадка остается в Екатеринбурге». Представителям «Титановой долины» и свердловского мининвестиций направлены запросы на комментарий. Источник агентства в ОЭЗ отметил, что «УЗГА будет расширять производство в области однозначно». «И при этом выйдет еще и в Ульяновск», — сказал он.
Ранее URA.RU сообщало, что другой резидент «Титановой долины» — ООО «Хухтамаки Файбер Пэкэджинг Екатеринбург» — полностью уходит из Свердловской области. В заявлении компании говорилось, что на это повлияла неблагоприятная экономическая ситуация, а также бюрократическая волокита.
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