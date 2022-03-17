17 марта 2022

Путин поручил снизить налоги на товары для детей

© Служба новостей «URA.RU»
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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, портрет, путин владимир
Владимир Путин поручил расширить перечень детских товаров с пониженной ставкой НДС в 10% Фото:

Президент РФ Владимир Путин поручил расширить перечень товаров для детей, которые облагаются ставкой НДС в 10%. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

«Принять дополнительные меры господдержки российской индустрии товаров для детей. В том числе, расширение перечня товаров для детей, облагаемых налогом на добавленную стоимость по налоговой ставке 10%», — говорится в списке.

Правительство ранее выделило более 500 млн рублей на развитие программы школьного туризма, пишет RT. Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что на программу туристического кешбэка предполагается каждый год выделять по 5 миллиардов рублей, сообщает «Национальная служба новостей». Владимир Путин также заявил, что правительство выделит дополнительные деньги на выплаты семьям с детьми.

Также ранее URA.RU сообщало, что Госдума РФ приняла поправки в экономическое законодательство для поддержки россиян на фоне санкций. Граждане освобождаются от уплаты подоходного налога на проценты, полученные за 2021—2022 годы по вкладам в банках.

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Президент РФ Владимир Путин поручил расширить перечень товаров для детей, которые облагаются ставкой НДС в 10%. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. «Принять дополнительные меры господдержки российской индустрии товаров для детей. В том числе, расширение перечня товаров для детей, облагаемых налогом на добавленную стоимость по налоговой ставке 10%», — говорится в списке. Правительство ранее выделило более 500 млн рублей на развитие программы школьного туризма, пишет RT. Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что на программу туристического кешбэка предполагается каждый год выделять по 5 миллиардов рублей, сообщает «Национальная служба новостей». Владимир Путин также заявил, что правительство выделит дополнительные деньги на выплаты семьям с детьми. Также ранее URA.RU сообщало, что Госдума РФ приняла поправки в экономическое законодательство для поддержки россиян на фоне санкций. Граждане освобождаются от уплаты подоходного налога на проценты, полученные за 2021—2022 годы по вкладам в банках.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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