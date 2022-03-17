Путин поручил снизить налоги на товары для детей

17 марта 2022 в 20:29 Размер текста - 17 +

Владимир Путин поручил расширить перечень детских товаров с пониженной ставкой НДС в 10% Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин поручил расширить перечень товаров для детей, которые облагаются ставкой НДС в 10%. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. «Принять дополнительные меры господдержки российской индустрии товаров для детей. В том числе, расширение перечня товаров для детей, облагаемых налогом на добавленную стоимость по налоговой ставке 10%», — говорится в списке. Правительство ранее выделило более 500 млн рублей на развитие программы школьного туризма, пишет RT. Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что на программу туристического кешбэка предполагается каждый год выделять по 5 миллиардов рублей, сообщает «Национальная служба новостей». Владимир Путин также заявил, что правительство выделит дополнительные деньги на выплаты семьям с детьми. Также ранее URA.RU сообщало, что Госдума РФ приняла поправки в экономическое законодательство для поддержки россиян на фоне санкций. Граждане освобождаются от уплаты подоходного налога на проценты, полученные за 2021—2022 годы по вкладам в банках. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент РФ Владимир Путин поручил расширить перечень товаров для детей, которые облагаются ставкой НДС в 10%. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. «Принять дополнительные меры господдержки российской индустрии товаров для детей. В том числе, расширение перечня товаров для детей, облагаемых налогом на добавленную стоимость по налоговой ставке 10%», — говорится в списке. Правительство ранее выделило более 500 млн рублей на развитие программы школьного туризма, пишет RT. Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что на программу туристического кешбэка предполагается каждый год выделять по 5 миллиардов рублей, сообщает «Национальная служба новостей». Владимир Путин также заявил, что правительство выделит дополнительные деньги на выплаты семьям с детьми. Также ранее URA.RU сообщало, что Госдума РФ приняла поправки в экономическое законодательство для поддержки россиян на фоне санкций. Граждане освобождаются от уплаты подоходного налога на проценты, полученные за 2021—2022 годы по вкладам в банках.