В Госдуме предложили ввести монополию на сахар

17 марта 2022 в 20:22 Размер текста - 17 +

В России предложили ввести государственную монополию на производство и оборот сахара Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Цены на продукты в России В Госдуме внесен законопроект о введении государственной монополии на производство и оборот сахара. Авторы документа, который имеется в распоряжении URA.RU, предлагают ввести монополию с 1 июня 2022 года. «Ввести с 1 июня 2022 года государственную монополию на производство и оборот сахара. Установить, что с 1 июня 2022 года производство и оборот сахара осуществляется исключительно организациями, имеющими соответствующую лицензию», — указано в законопроекте, подготовленном депутатами ЛДПР. Под монополию на сахар предлагается включить его экспорт, импорт, поставки, закупку, оптовую и розничную торговлю. Депутаты предлагают установить госстандарты на производство и оборот сахара, ввести государственные квоты и стандарты на производство и оборот. Также, согласно законопроекту, государство будет устанавливать цены на сахар и контролировать его оборот. В Росстате ранее сообщили, что в российских магазинах на фоне паники выросли цены на сахар. Вскоре в Минпромторге ответили, что в РФ нет дефицита этого продукта. А Федеральная антимонопольная служба, Минсельхоз, Минпромторг и Федеральная налоговая служба готовят предложения по урегулированию стоимости сахара. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Госдуме внесен законопроект о введении государственной монополии на производство и оборот сахара. Авторы документа, который имеется в распоряжении URA.RU, предлагают ввести монополию с 1 июня 2022 года. «Ввести с 1 июня 2022 года государственную монополию на производство и оборот сахара. Установить, что с 1 июня 2022 года производство и оборот сахара осуществляется исключительно организациями, имеющими соответствующую лицензию», — указано в законопроекте, подготовленном депутатами ЛДПР. Под монополию на сахар предлагается включить его экспорт, импорт, поставки, закупку, оптовую и розничную торговлю. Депутаты предлагают установить госстандарты на производство и оборот сахара, ввести государственные квоты и стандарты на производство и оборот. Также, согласно законопроекту, государство будет устанавливать цены на сахар и контролировать его оборот. В Росстате ранее сообщили, что в российских магазинах на фоне паники выросли цены на сахар. Вскоре в Минпромторге ответили, что в РФ нет дефицита этого продукта. А Федеральная антимонопольная служба, Минсельхоз, Минпромторг и Федеральная налоговая служба готовят предложения по урегулированию стоимости сахара.