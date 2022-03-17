17 марта 2022

В Госдуме предложили ввести монополию на сахар

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Ситуация в продуктовых магазинах. Тюмень, покупатель, покупатель в маске, нет сахара, сахар закончился
В России предложили ввести государственную монополию на производство и оборот сахара Фото:
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В Госдуме внесен законопроект о введении государственной монополии на производство и оборот сахара. Авторы документа, который имеется в распоряжении URA.RU, предлагают ввести монополию с 1 июня 2022 года.

«Ввести с 1 июня 2022 года государственную монополию на производство и оборот сахара. Установить, что с 1 июня 2022 года производство и оборот сахара осуществляется исключительно организациями, имеющими соответствующую лицензию», — указано в законопроекте, подготовленном депутатами ЛДПР.

Под монополию на сахар предлагается включить его экспорт, импорт, поставки, закупку, оптовую и розничную торговлю. Депутаты предлагают установить госстандарты на производство и оборот сахара, ввести государственные квоты и стандарты на производство и оборот. Также, согласно законопроекту, государство будет устанавливать цены на сахар и контролировать его оборот.

В Росстате ранее сообщили, что в российских магазинах на фоне паники выросли цены на сахар. Вскоре в Минпромторге ответили, что в РФ нет дефицита этого продукта. А Федеральная антимонопольная служба, Минсельхоз, Минпромторг и Федеральная налоговая служба готовят предложения по урегулированию стоимости сахара.

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В Госдуме внесен законопроект о введении государственной монополии на производство и оборот сахара. Авторы документа, который имеется в распоряжении URA.RU, предлагают ввести монополию с 1 июня 2022 года. «Ввести с 1 июня 2022 года государственную монополию на производство и оборот сахара. Установить, что с 1 июня 2022 года производство и оборот сахара осуществляется исключительно организациями, имеющими соответствующую лицензию», — указано в законопроекте, подготовленном депутатами ЛДПР. Под монополию на сахар предлагается включить его экспорт, импорт, поставки, закупку, оптовую и розничную торговлю. Депутаты предлагают установить госстандарты на производство и оборот сахара, ввести государственные квоты и стандарты на производство и оборот. Также, согласно законопроекту, государство будет устанавливать цены на сахар и контролировать его оборот. В Росстате ранее сообщили, что в российских магазинах на фоне паники выросли цены на сахар. Вскоре в Минпромторге ответили, что в РФ нет дефицита этого продукта. А Федеральная антимонопольная служба, Минсельхоз, Минпромторг и Федеральная налоговая служба готовят предложения по урегулированию стоимости сахара.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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