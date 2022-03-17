В аптеках Екатеринбурга скупают американские витамины

Американские витаминные комплексы пользуются популярностью у свердловчан Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Жители Екатеринбурга (Свердловская область) начали скупать в аптеках американские витамины Solgar. Особой популярностью пользуются детские витамины этого производителя, а также витаминный комплекс для женщин. Об этом URA.RU на условиях анонимности рассказал фармацевт известной аптечной сети «Фармленд».

«Из-за санкций, которые ввел против России коллективный Запад, люди начали скупать витамины известных американских брендов. Особой популярностью пользуются витамины Solgar. Мамочки покупают детские витамины, но и себе приобретают витаминные комплексы», — поделился сотрудник аптеки.

Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу аптечной сети. На момент публикации ответа не поступило. Также запрос был направлен в региональный Росздравнадзор, но оперативно получить комментарий не удалось.

Ранее сообщалось, что в аптеках Свердловской области сложно купить препарат, предназначенный для устранения симптомов гормонального дисбаланса, а также улучшения эмоционального и физического состояния женщины. Речь идет о «Фемостоне», который содержит действующее вещество «Эстрадиол — эстроген».

В России объем продаж лекарств увеличился на 50% после начала спецоперации РФ на Украине. Лидеры западных стран, объясняя цель санкций, заявляли, что экономические ограничения должны нанести удар по всей российской экономике. Кроме того, заявлялось, что санкции должны отразиться на социальной сфере и в целом — каждой российской семье. Президент России Владимир Путин заявлял, что шаги, направленные на ухудшение жизни миллионов людей, имеют признаки агрессии, войны экономическими, политическими, информационными средствами.

Если вы — сотрудник предприятия, которое закрывается, и вы столкнулись с какими-либо проблемами, или просто хотите что-то рассказать — напишите нам.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам