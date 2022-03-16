В Екатеринбурге начались перебои с препаратами для женщин

Менопауза у женщин обычно наступает между 49 и 52 годами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В аптеках Екатеринбурга сложно купить препарат, предназначенный для устранения симптомов гормонального дисбаланса, а также улучшения эмоционального и физического состояния женщины. По индивидуальному назначению это лекарство применяют и для профилактики постменопаузального остеопороза. Речь идет о «Фемостоне», который содержит действующее вещество «Эстрадиол — эстроген». О проблеме рассказали читатели URA.RU.

«„Фемостон“ — это препарат с действующим веществом „Эстрадиол — эстроген“. Его назначают женщинам при менопаузе (окончательное прекращение менструальных циклов у женщин — прим.ред.). Сейчас найти этот препарат в аптеках Екатеринбурга очень сложно. Средняя цена за упаковку — около двух тысяч рублей», — рассказал собеседник агентства.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в региональный Росздравнадзор. На момент публикации ответа не поступило.

Ранее агентство писало, что в Екатеринбурге закончились препараты, нейтрализующие цитокиновый шторм при тяжелом и среднетяжелом течении коронавирусной пневмонии. Речь идет о так называемых блокаторах интерлейкина — группе лекарств, регулирующих иммунный ответ организма на инфекцию. Наиболее популярный и эффективный препарат «Артлегия» в крайнем дефиците как в ковидных стационарах, так и в аптеках.

В России объем продаж лекарств увеличился на 50% после начала спецоперации РФ на Украине. Специалисты отмечали, что из-за скупки лекарств может появится искусственный дефицит. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко ранее сообщил, что в стране сформированы запасы медикаментов.

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