16 марта 2022

Текслер анонсировал рейды с силовиками по челябинским магазинам

© Служба новостей «URA.RU»
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Текслер на складе. Челябинск
Алексей Текслер заявил, что с перекупщиками будут разбираться Фото:
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Цены на продукты в России

Челябинский губернатор Алексей Текслер заявил, что с 21 марта в магазинах региона пройдут рейды по контролю за ценами, с участием силовых структур. Это заявление он сделал 17 марта, во время визита на продовольственные склады торговой сети «Магнит», передает корреспондент URA.RU

«Я вчера встречался с прокурором области, с руководителями МВД по региону и челябинским УФАС. Со следующей недели начнем совместные рейды, будем разбираться с перекупщиками. ФАС сейчас уже по всей цепочке поставок проводит анализ, будем активно с этим бороться», — заявил Текслер журналистам.

Губернатор добавил, что с торговыми сетями достигнута договоренность о том, что на всю необходимую группу товаров первого спроса минимальная наценка не будет превышать 5%. Это, по словам Текслера, позволит сдержать цены. Глава региона отметил, что Челябинская область занимает одно из ведущих мест в России по производству продуктов. Регион полностью себя обеспечивает.

Во время осмотра складов Текслер убедился, что продуктов достаточно и дефицита нет. Губернатор призвал всех не поддаваться панике и не устраивать ажиотаж со скупкой товаров.

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Челябинский губернатор Алексей Текслер заявил, что с 21 марта в магазинах региона пройдут рейды по контролю за ценами, с участием силовых структур. Это заявление он сделал 17 марта, во время визита на продовольственные склады торговой сети «Магнит», передает корреспондент URA.RU «Я вчера встречался с прокурором области, с руководителями МВД по региону и челябинским УФАС. Со следующей недели начнем совместные рейды, будем разбираться с перекупщиками. ФАС сейчас уже по всей цепочке поставок проводит анализ, будем активно с этим бороться», — заявил Текслер журналистам. Губернатор добавил, что с торговыми сетями достигнута договоренность о том, что на всю необходимую группу товаров первого спроса минимальная наценка не будет превышать 5%. Это, по словам Текслера, позволит сдержать цены. Глава региона отметил, что Челябинская область занимает одно из ведущих мест в России по производству продуктов. Регион полностью себя обеспечивает. Во время осмотра складов Текслер убедился, что продуктов достаточно и дефицита нет. Губернатор призвал всех не поддаваться панике и не устраивать ажиотаж со скупкой товаров.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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