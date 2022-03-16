Текслер анонсировал рейды с силовиками по челябинским магазинам

Алексей Текслер заявил, что с перекупщиками будут разбираться Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Цены на продукты в России

Челябинский губернатор Алексей Текслер заявил, что с 21 марта в магазинах региона пройдут рейды по контролю за ценами, с участием силовых структур. Это заявление он сделал 17 марта, во время визита на продовольственные склады торговой сети «Магнит», передает корреспондент URA.RU

«Я вчера встречался с прокурором области, с руководителями МВД по региону и челябинским УФАС. Со следующей недели начнем совместные рейды, будем разбираться с перекупщиками. ФАС сейчас уже по всей цепочке поставок проводит анализ, будем активно с этим бороться», — заявил Текслер журналистам.

Губернатор добавил, что с торговыми сетями достигнута договоренность о том, что на всю необходимую группу товаров первого спроса минимальная наценка не будет превышать 5%. Это, по словам Текслера, позволит сдержать цены. Глава региона отметил, что Челябинская область занимает одно из ведущих мест в России по производству продуктов. Регион полностью себя обеспечивает.

Во время осмотра складов Текслер убедился, что продуктов достаточно и дефицита нет. Губернатор призвал всех не поддаваться панике и не устраивать ажиотаж со скупкой товаров.