Против украинца, призвавшего к геноциду русских, возбудили дело

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против украинского телеведущего Фахрудина Шарафмала, который цитировал нациста и призывал убивать русских в эфире украинского телеканала. Об этом сообщили в следственном комитете.
«Возбуждено уголовное дело в отношении украинского телеведущего Фахрудина Шарафмала. В его публичных высказываниях содержатся признаки преступлений, предусмотренных п. „б“ ч. 2 ст. 282 УК РФ, пп. „а“, „в“ ч. 2 ст. 354.1 УК РФ (действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам национальности; реабилитация нацизма — одобрение преступлений, установленных приговором Международного военного трибунала)», — сообщили в ведомстве.
Ранее Шарафмал в эфире украинского телеканала «Крым 24» заявил, что Украине нужна победа, а не мир, и русских следует убивать, начиная с детей. Также он процитировал нациста и военного преступника Адольфа Эйхмана. Позже глава Крыма Сергей Аксенов пообещал дать 10 миллионов рублей тому, кто задержит журналиста.
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против украинского телеведущего Фахрудина Шарафмала, который цитировал нациста и призывал убивать русских в эфире украинского телеканала. Об этом сообщили в следственном комитете. «Возбуждено уголовное дело в отношении украинского телеведущего Фахрудина Шарафмала. В его публичных высказываниях содержатся признаки преступлений, предусмотренных п. „б“ ч. 2 ст. 282 УК РФ, пп. „а“, „в“ ч. 2 ст. 354.1 УК РФ (действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам национальности; реабилитация нацизма — одобрение преступлений, установленных приговором Международного военного трибунала)», — сообщили в ведомстве. Ранее Шарафмал в эфире украинского телеканала «Крым 24» заявил, что Украине нужна победа, а не мир, и русских следует убивать, начиная с детей. Также он процитировал нациста и военного преступника Адольфа Эйхмана. Позже глава Крыма Сергей Аксенов пообещал дать 10 миллионов рублей тому, кто задержит журналиста.