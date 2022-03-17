Против украинца, призвавшего к геноциду русских, возбудили дело

18 марта 2022 в 00:21 Размер текста - 17 +

СК РФ возбудил уголовное дело против Шарафмала Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против украинского телеведущего Фахрудина Шарафмала, который цитировал нациста и призывал убивать русских в эфире украинского телеканала. Об этом сообщили в следственном комитете. «Возбуждено уголовное дело в отношении украинского телеведущего Фахрудина Шарафмала. В его публичных высказываниях содержатся признаки преступлений, предусмотренных п. „б“ ч. 2 ст. 282 УК РФ, пп. „а“, „в“ ч. 2 ст. 354.1 УК РФ (действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам национальности; реабилитация нацизма — одобрение преступлений, установленных приговором Международного военного трибунала)», — сообщили в ведомстве. Ранее Шарафмал в эфире украинского телеканала «Крым 24» заявил, что Украине нужна победа, а не мир, и русских следует убивать, начиная с детей. Также он процитировал нациста и военного преступника Адольфа Эйхмана. Позже глава Крыма Сергей Аксенов пообещал дать 10 миллионов рублей тому, кто задержит журналиста. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против украинского телеведущего Фахрудина Шарафмала, который цитировал нациста и призывал убивать русских в эфире украинского телеканала. Об этом сообщили в следственном комитете. «Возбуждено уголовное дело в отношении украинского телеведущего Фахрудина Шарафмала. В его публичных высказываниях содержатся признаки преступлений, предусмотренных п. „б“ ч. 2 ст. 282 УК РФ, пп. „а“, „в“ ч. 2 ст. 354.1 УК РФ (действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам национальности; реабилитация нацизма — одобрение преступлений, установленных приговором Международного военного трибунала)», — сообщили в ведомстве. Ранее Шарафмал в эфире украинского телеканала «Крым 24» заявил, что Украине нужна победа, а не мир, и русских следует убивать, начиная с детей. Также он процитировал нациста и военного преступника Адольфа Эйхмана. Позже глава Крыма Сергей Аксенов пообещал дать 10 миллионов рублей тому, кто задержит журналиста.