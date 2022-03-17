17 марта 2022

Против украинца, призвавшего к геноциду русских, возбудили дело

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Задержанный режиссер Кирилл Серебренников у СК РФ. Москва, табличка, следственный комитет рф
СК РФ возбудил уголовное дело против Шарафмала Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против украинского телеведущего Фахрудина Шарафмала, который цитировал нациста и призывал убивать русских в эфире украинского телеканала. Об этом сообщили в следственном комитете.

«Возбуждено уголовное дело в отношении украинского телеведущего Фахрудина Шарафмала. В его публичных высказываниях содержатся признаки преступлений, предусмотренных п. „б“ ч. 2 ст. 282 УК РФ, пп. „а“, „в“ ч. 2 ст. 354.1 УК РФ (действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам национальности; реабилитация нацизма — одобрение преступлений, установленных приговором Международного военного трибунала)», — сообщили в ведомстве.

Ранее Шарафмал в эфире украинского телеканала «Крым 24» заявил, что Украине нужна победа, а не мир, и русских следует убивать, начиная с детей. Также он процитировал нациста и военного преступника Адольфа Эйхмана. Позже глава Крыма Сергей Аксенов пообещал дать 10 миллионов рублей тому, кто задержит журналиста.

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Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против украинского телеведущего Фахрудина Шарафмала, который цитировал нациста и призывал убивать русских в эфире украинского телеканала. Об этом сообщили в следственном комитете. «Возбуждено уголовное дело в отношении украинского телеведущего Фахрудина Шарафмала. В его публичных высказываниях содержатся признаки преступлений, предусмотренных п. „б“ ч. 2 ст. 282 УК РФ, пп. „а“, „в“ ч. 2 ст. 354.1 УК РФ (действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам национальности; реабилитация нацизма — одобрение преступлений, установленных приговором Международного военного трибунала)», — сообщили в ведомстве. Ранее Шарафмал в эфире украинского телеканала «Крым 24» заявил, что Украине нужна победа, а не мир, и русских следует убивать, начиная с детей. Также он процитировал нациста и военного преступника Адольфа Эйхмана. Позже глава Крыма Сергей Аксенов пообещал дать 10 миллионов рублей тому, кто задержит журналиста.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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