В Свердловской области сообщили о «минировании» Белоярской АЭС

Неизвестные сообщили о минировании электростанций Фото: Анна Майорова © URA.RU

Неизвестные сообщили о минировании электростанций в Свердловской области. Поступила информация о минировании Белоярской АЭС.

«В Свердловской области поступили анонимные звонки о „минировании“ электростанций, сообщил „Октагон.Урал“ представитель региональной власти. По информации источника, в том числе поступила информация о „минировании“ Белоярской АЭС», — сообщает «Октагон.Урал».

На данный момент официального подтверждения данной информации нет. Ранее сообщалось, что россиянин хотел подорвать самолет «Аэрофлота» из Москвы в Екатеринбург.