17 марта 2022

В Свердловской области сообщили о «минировании» Белоярской АЭС

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Белоярская атомная электростанция имени И.В. Курчатова. Свердловская область, Заречный, белоярская аэс, белоярская атомная электростанция
Неизвестные сообщили о минировании электростанций Фото:

Неизвестные сообщили о минировании электростанций в Свердловской области. Поступила информация о минировании Белоярской АЭС.

«В Свердловской области поступили анонимные звонки о „минировании“ электростанций, сообщил „Октагон.Урал“ представитель региональной власти. По информации источника, в том числе поступила информация о „минировании“ Белоярской АЭС», — сообщает «Октагон.Урал».

На данный момент официального подтверждения данной информации нет. Ранее сообщалось, что россиянин хотел подорвать самолет «Аэрофлота» из Москвы в Екатеринбург.

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Неизвестные сообщили о минировании электростанций в Свердловской области. Поступила информация о минировании Белоярской АЭС. «В Свердловской области поступили анонимные звонки о „минировании“ электростанций, сообщил „Октагон.Урал“ представитель региональной власти. По информации источника, в том числе поступила информация о „минировании“ Белоярской АЭС», — сообщает «Октагон.Урал». На данный момент официального подтверждения данной информации нет. Ранее сообщалось, что россиянин хотел подорвать самолет «Аэрофлота» из Москвы в Екатеринбург.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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