В ООН потребовали расследования удара «Точки-У» в Донецке

18 марта 2022 в 05:07 Размер текста - 17 +

Розмари ДиКарло считает, что по таким ситуациям необходимо вести тщательное расследование Фото: Pixabay новость из сюжета Десятки людей погибли при обстреле центра Донецка Ракетный удар «Точкой-У» по Донецку должен быть расследован. Об этом на заседании Совбеза ООН заявила замгенсека по политическим вопросам Розмари ДиКарло. «Персонал УВКПЧ в Донецке внимательно отслеживает развитие ситуации об инциденте 14 марта, в результате которого, как сообщалось, были убиты 20 гражданских ракетой „Точка-У“, которая могла нести кассетный заряд. По таким ситуациям необходимо вести тщательное расследование», — приводит ТАСС слова ДиКарло. 14 марта ВСУ выпустили по жилому кварталу Донецка тактическую ракету «Точка-У». Корреспондент URA.RU, находившийся на месте события, сообщил, что прогремел взрыв, после которого стало очень дымно. По словам сотрудников офисов, работавших в то время в центре города, треск был такой, что они подумали, что сложится их здание. Лидер Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» Франц Клинцевич считает, что это происшествие изменит отношения Украины и Запада. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Ракетный удар «Точкой-У» по Донецку должен быть расследован. Об этом на заседании Совбеза ООН заявила замгенсека по политическим вопросам Розмари ДиКарло. «Персонал УВКПЧ в Донецке внимательно отслеживает развитие ситуации об инциденте 14 марта, в результате которого, как сообщалось, были убиты 20 гражданских ракетой „Точка-У“, которая могла нести кассетный заряд. По таким ситуациям необходимо вести тщательное расследование», — приводит ТАСС слова ДиКарло. 14 марта ВСУ выпустили по жилому кварталу Донецка тактическую ракету «Точка-У». Корреспондент URA.RU, находившийся на месте события, сообщил, что прогремел взрыв, после которого стало очень дымно. По словам сотрудников офисов, работавших в то время в центре города, треск был такой, что они подумали, что сложится их здание. Лидер Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» Франц Клинцевич считает, что это происшествие изменит отношения Украины и Запада.