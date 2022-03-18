В ООН потребовали расследования удара «Точки-У» в Донецке

Ракетный удар «Точкой-У» по Донецку должен быть расследован. Об этом на заседании Совбеза ООН заявила замгенсека по политическим вопросам Розмари ДиКарло.
«Персонал УВКПЧ в Донецке внимательно отслеживает развитие ситуации об инциденте 14 марта, в результате которого, как сообщалось, были убиты 20 гражданских ракетой „Точка-У“, которая могла нести кассетный заряд. По таким ситуациям необходимо вести тщательное расследование», — приводит ТАСС слова ДиКарло.
14 марта ВСУ выпустили по жилому кварталу Донецка тактическую ракету «Точка-У». Корреспондент URA.RU, находившийся на месте события, сообщил, что прогремел взрыв, после которого стало очень дымно. По словам сотрудников офисов, работавших в то время в центре города, треск был такой, что они подумали, что сложится их здание. Лидер Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» Франц Клинцевич считает, что это происшествие изменит отношения Украины и Запада.
Ракетный удар «Точкой-У» по Донецку должен быть расследован. Об этом на заседании Совбеза ООН заявила замгенсека по политическим вопросам Розмари ДиКарло. «Персонал УВКПЧ в Донецке внимательно отслеживает развитие ситуации об инциденте 14 марта, в результате которого, как сообщалось, были убиты 20 гражданских ракетой „Точка-У“, которая могла нести кассетный заряд. По таким ситуациям необходимо вести тщательное расследование», — приводит ТАСС слова ДиКарло. 14 марта ВСУ выпустили по жилому кварталу Донецка тактическую ракету «Точка-У». Корреспондент URA.RU, находившийся на месте события, сообщил, что прогремел взрыв, после которого стало очень дымно. По словам сотрудников офисов, работавших в то время в центре города, треск был такой, что они подумали, что сложится их здание. Лидер Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» Франц Клинцевич считает, что это происшествие изменит отношения Украины и Запада.