Экс-депутат от КПРФ получил 11 лет за миллионные вымогательства

18 марта 2022 в 05:37 Размер текста - 17 +

Фигуранты дела вымогали 37,5 $ млн от акционеров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Бывшего депутата Госдумы от КПРФ Леонида Маевского приговорили к 11 годам колонии строго режима за вымогательство 37,5 $ млн у акционеров «Альфа-групп». Также по 10 лет колонии получили юрист Владимир Афонькин и бывший пресс-секретарь холдинга «Юнитайл» Максим Букин, которые помогали Маевскому. «К 11 годам колонии строгого режима приговорил в четверг Мещанский райсуд столицы экс-депутата Госдумы от КПРФ и бывшего акционера ростовского холдинга „Юнитайл“ (один из крупнейших российских производителей керамической плитки) Леонида Маевского. Он признан виновным в вымогательстве 37,5 $ млн у акционеров „Альфа-групп“ и компании А1 Михаила Фридмана и Петра Авена, а также вышедшего на днях из состава владельцев Альфа-банка Германа Хана», — сообщает « Коммерсант ». Фигуранты проходили по делу о вымогательстве имущества в особо крупном размере (п. «а» и п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ). Преступление совершалось в период с 31 октября по 8 ноября 2018 года, следует из материалов дела. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Бывшего депутата Госдумы от КПРФ Леонида Маевского приговорили к 11 годам колонии строго режима за вымогательство 37,5 $ млн у акционеров «Альфа-групп». Также по 10 лет колонии получили юрист Владимир Афонькин и бывший пресс-секретарь холдинга «Юнитайл» Максим Букин, которые помогали Маевскому. «К 11 годам колонии строгого режима приговорил в четверг Мещанский райсуд столицы экс-депутата Госдумы от КПРФ и бывшего акционера ростовского холдинга „Юнитайл“ (один из крупнейших российских производителей керамической плитки) Леонида Маевского. Он признан виновным в вымогательстве 37,5 $ млн у акционеров „Альфа-групп“ и компании А1 Михаила Фридмана и Петра Авена, а также вышедшего на днях из состава владельцев Альфа-банка Германа Хана», — сообщает «Коммерсант». Фигуранты проходили по делу о вымогательстве имущества в особо крупном размере (п. «а» и п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ). Преступление совершалось в период с 31 октября по 8 ноября 2018 года, следует из материалов дела.