Россияне получат 546 млрд рублей в 2022 году

Россияне получат миллиарды рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020-2022

Россиянам выделили порядка 546 млрд рублей из федерального бюджета на социальную поддержку. Об этом следует из рабочей версии плана кабмина по поддержке экономики в условиях санкций.

На социальную поддержку граждан, включая борьбу с безработицей, правительство планирует направить 546 млрд рублей из федерального бюджета в 2022 году. Большая часть этих средств (363 млрд) пойдет на ежемесячные выплаты семьям с детьми от 8 до 16 лет включительно, а 173 млрд потратят на стимулирование рынка труда, пишут «Известия».

Что касается выплат семьям с детьми, деньги начнут переводить в мае, хотя начисляться они будут за период с 1 апреля. Изначально на эти цели планировалось выделить 455 млрд рублей.

Выплаты в размере 173 млрд рублей пойдут на пособия по безработицы (без изменения размера). Ранее фигурировали данные о 317 млрд. В Минтруде не прокомментировали это снижение.

По информации от Пенсионного фонда России социальные пенсии в стране будут проиндексированы до 7,7%. Президент Владимир Путин пообещал увеличить МРОТ, а также выплаты и пенсии.