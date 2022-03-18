Россияне получат 546 млрд рублей в 2022 году

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пенсионеры. Челябинск, деньги, миллион рублей, сувенир
Россияне получат миллиарды рублей Фото:
новость из сюжета
Экономический кризис 2020-2022

Россиянам выделили порядка 546 млрд рублей из федерального бюджета на социальную поддержку. Об этом следует из рабочей версии плана кабмина по поддержке экономики в условиях санкций.

На социальную поддержку граждан, включая борьбу с безработицей, правительство планирует направить 546 млрд рублей из федерального бюджета в 2022 году. Большая часть этих средств (363 млрд) пойдет на ежемесячные выплаты семьям с детьми от 8 до 16 лет включительно, а 173 млрд потратят на стимулирование рынка труда, пишут «Известия».

Что касается выплат семьям с детьми, деньги начнут переводить в мае, хотя начисляться они будут за период с 1 апреля. Изначально на эти цели планировалось выделить 455 млрд рублей.

Выплаты в размере 173 млрд рублей пойдут на пособия по безработицы (без изменения размера). Ранее фигурировали данные о 317 млрд. В Минтруде не прокомментировали это снижение.

По информации от Пенсионного фонда России социальные пенсии в стране будут проиндексированы до 7,7%. Президент Владимир Путин пообещал увеличить МРОТ, а также выплаты и пенсии.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россиянам выделили порядка 546 млрд рублей из федерального бюджета на социальную поддержку. Об этом следует из рабочей версии плана кабмина по поддержке экономики в условиях санкций. На социальную поддержку граждан, включая борьбу с безработицей, правительство планирует направить 546 млрд рублей из федерального бюджета в 2022 году. Большая часть этих средств (363 млрд) пойдет на ежемесячные выплаты семьям с детьми от 8 до 16 лет включительно, а 173 млрд потратят на стимулирование рынка труда, пишут «Известия». Что касается выплат семьям с детьми, деньги начнут переводить в мае, хотя начисляться они будут за период с 1 апреля. Изначально на эти цели планировалось выделить 455 млрд рублей. Выплаты в размере 173 млрд рублей пойдут на пособия по безработицы (без изменения размера). Ранее фигурировали данные о 317 млрд. В Минтруде не прокомментировали это снижение. По информации от Пенсионного фонда России социальные пенсии в стране будут проиндексированы до 7,7%. Президент Владимир Путин пообещал увеличить МРОТ, а также выплаты и пенсии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...