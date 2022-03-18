Япония вводит санкции против Захаровой и замов Шойгу

Япония вводит новые санкции, затрагивающие Марию Захарову Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Япония вводит новые санкции против официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, восьми заместителей министра обороны РФ, а также против частных лиц и компаний. Об этом сообщили в МИД Японии.

«Новые санкции затронут 15 частных лиц, девять компаний и организаций. В новый список вошли, в частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, восемь заместителей министра обороны РФ, а также „Рособоронэкспорт“, „Вертолеты России“ и Объединенная авиастроительная корпорация (входят в Ростех — прим. URA.RU)», — сообщает ТАСС со ссылкой на японское внешнеполитическое ведомство. Кроме того, под санкции Японии попала уральская корпорация «Уралвагонзавод».

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что экономическое партнерство с Россией сейчас невозможно. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. После этого Фумио Кисида объявил о введении санкций против Центробанка РФ, пишет RT.