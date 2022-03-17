Премьер Японии: экономическое партнерство с РФ сейчас невозможно

Япония не предпримет действий по реализации плана экономического сотрудничества с Россией Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

На данный момент Япония не может развивать свое экономическое сотрудничество с Россией по ранее разработанному плану совместной экономической деятельности. Об этом сообщил премьер-министр Японии Фумио Кисида.

«Что касается плана совместной деятельности, состоящего из восьми пунктов. С учетом нынешней ситуации, мы осознаем, что новые действия по его реализации, безусловно, сейчас невозможны», — передает РИА «Новости» слова Кисиды.

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. После этого Фумио Кисида объявил о введении санкций против Центробанка РФ, пишет RT. Япония также ввела запрет на экспорт ряда товаров в Россию, сообщает «Национальная служба новостей». Страна ввела персональные санкции против физических лиц России.