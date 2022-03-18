Австралия ввела очередные санкции против России

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Монтажные работы по установке государственного флага на территории новой школы в Кетово. Курган, российский флаг, флаг, кетово, новая школа, школа, триколор, флаг россии
Санкции введены против всех государственных структур РФ, ответственных за выпуск или управление суверенным долгом Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Власти Австралии ввели новые санкции против России. Об этом сообщается в заявлении главы МИД Австралии Марис Пейн.

«В (санкционный) список сегодня вошли Фонд национального благосостояния России, министерство финансов РФ. Учитывая недавнее включение в список Центрального банка России, теперь санкции Австралия затрагивают все государственные структуры России, ответственные за выпуск или управление суверенным долгом», — говорится в заявлении, передает РИА «Новости».

Ранее Австралия вела санкции против Вооруженных Сил РФ и шести высокопоставленных российских военных командиров. Под ограничения Канберры попали Сухопутные войска РФ, Военно-морской флот, Воздушно-космические силы, Ракетные войска стратегического назначения и ВДВ. Кроме того, власти страны добавила в санкционный список миллиардера Олега Дерипаску и председателя совета директоров группы компаний «Ренова» Виктора Вексельберга. Кроме Австралии есть целый перечень стран, власти которых ввели санкции против РФ. Это произошло после того, как Россия начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.

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Власти Австралии ввели новые санкции против России. Об этом сообщается в заявлении главы МИД Австралии Марис Пейн. «В (санкционный) список сегодня вошли Фонд национального благосостояния России, министерство финансов РФ. Учитывая недавнее включение в список Центрального банка России, теперь санкции Австралия затрагивают все государственные структуры России, ответственные за выпуск или управление суверенным долгом», — говорится в заявлении, передает РИА «Новости». Ранее Австралия вела санкции против Вооруженных Сил РФ и шести высокопоставленных российских военных командиров. Под ограничения Канберры попали Сухопутные войска РФ, Военно-морской флот, Воздушно-космические силы, Ракетные войска стратегического назначения и ВДВ. Кроме того, власти страны добавила в санкционный список миллиардера Олега Дерипаску и председателя совета директоров группы компаний «Ренова» Виктора Вексельберга. Кроме Австралии есть целый перечень стран, власти которых ввели санкции против РФ. Это произошло после того, как Россия начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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