Австралия ввела очередные санкции против России

Санкции введены против всех государственных структур РФ, ответственных за выпуск или управление суверенным долгом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Власти Австралии ввели новые санкции против России. Об этом сообщается в заявлении главы МИД Австралии Марис Пейн.

«В (санкционный) список сегодня вошли Фонд национального благосостояния России, министерство финансов РФ. Учитывая недавнее включение в список Центрального банка России, теперь санкции Австралия затрагивают все государственные структуры России, ответственные за выпуск или управление суверенным долгом», — говорится в заявлении, передает РИА «Новости».

Ранее Австралия вела санкции против Вооруженных Сил РФ и шести высокопоставленных российских военных командиров. Под ограничения Канберры попали Сухопутные войска РФ, Военно-морской флот, Воздушно-космические силы, Ракетные войска стратегического назначения и ВДВ. Кроме того, власти страны добавила в санкционный список миллиардера Олега Дерипаску и председателя совета директоров группы компаний «Ренова» Виктора Вексельберга. Кроме Австралии есть целый перечень стран, власти которых ввели санкции против РФ. Это произошло после того, как Россия начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.