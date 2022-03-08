Австралия вводит санкции против российских военных

08 марта 2022 в 08:09 Размер текста - 17 +

Австралия вводит санкции против российских Вооруженных Сил и их командования. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на министерство иностранных дел страны. Кроме того, в санкционный список за «разжигание вражды» попали 10 гражданских лиц. «Этот новый пакет санкций введет целевые финансовые санкции против Вооруженных Сил Российской Федерации и целевые финансовые санкции и запреты на въезд против шести высокопоставленных российских военных командиров, ответственных за проведение морских, наземных и воздушных атак против Украины», — цитирует РИА «Новости» главу МИД Австралии Марису Пейн. Под ограничения Канберры попали Сухопутные войска РФ, Военно-морской флот, Воздушно-космические силы, Ракетные войска стратегического назначения и ВДВ. Кроме того, в санкционный список включили 10 россиян, которые «разжигали вражду против Украины» и занимались пропагандой. Также власти Австралии совместно с Google, Twitter и Facebook работают над тем, чтобы приостановить вещание распространение государственных СМИ РФ в стране. Ранее Канберра ввела финансовые санкции и ограничения в отношении руководства России. В список попали президент РФ Владимир Путин, глава МИД РФ Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу и премьер-министр Михаил Мишустин. Это произошло после того, как Россия начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Действия Кремля осудили иностранные государства. В частности, Евросоюз совместно с США, Великобританией и Канадой договорились заморозить активы Центробанка России. Многие иностранные компании решили приостановить работу в РФ. В их числе Nike, ASOS и Apple, бренды Calvin Klein и Tommy Hilfiger, розничные сети Zara и H&M Group, а также IKEA. Правительство РФ, в свою очередь, определило список недружественных государств.