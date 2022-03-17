В Курганской области уничтожат сотни килограммов одежды

В регионе решили уничтожить меховые изделия и обувь, которые незаконно перевозили (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Курганской области уничтожат более 200 кг обуви, меховых изделий, косметики и биологически-активных добавок, которые провозили без необходимой маркировки. Данное сообщение было размещено 18 марта на сайте областного Роспотребнадзора.

«Мужчина осуществлял оборот в части ввоза на территорию РФ биологически активных добавок к пище, в том числе для мужчин, медицинских изделий, парфюмерно-косметических средств, обувных изделий и меховых изделий, и меховой верхней одежды в ассортименте. Всего 3504 единицы, весом 222.631 кг», — указано в сообщении.

Эти товары без необходимой маркировки перевозил предприниматель из Свердловской области. Его обнаружили представители Пограничного Управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям. Мужчину оштрафовали, а его продукцию было решено конфисковать и уничтожить.

В 2021 году в Курганской области уничтожили 8 393 пары конфискованных спортивных брюк, джинсов, носков, а также спортивные костюмы и женские юбки, которые хотели продать под видом одежды известных брендов. В том же году в регионе было принято решение уничтожить более 160 тыс. единиц одежды.