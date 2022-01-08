В Курганской области уничтожат более 160 тысяч единиц одежды

Одежду конфисковали в 2021 году Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Курганскую область в 2021 году пытались незаконно провезти более 160 тыс. единиц одежды, а также десятки тысяч единиц обуви и парфюма. Конфискованные товары решили уничтожить. Данная информация размещена на сайте областного Роспотребнадзора.

«На нарушителей наложено административных штрафов на общую сумму 760 000 рублей с конфискацией и последующим уничтожением незаконной продукции в установленном порядке: 168 975 ед. изделий легкой промышленности; 15 608 единиц обуви; 47 098 единиц парфюмерно-косметических товаров; 51,23 кг насвая и 134 единицы БАДов. Работа в данном направлении Управлением продолжается», — указано в сообщении.

Всего в регион в 2021 году незаконно пытались провезти 241 929 единиц изделий легкой промышленности. Также нарушения выявили во время провоза 9740 единиц табачных изделий и 39 453 кг сухого молока и сливочного масла.

Ранее стало известно, что в 2021 году в Курганской области уничтожили 8 393 пары конфискованных спортивных брюк, джинсов, носков, а также спортивные костюмы и женские юбки, которые хотели продать под видом одежды известных брендов. Одежду уничтожают из-за того, что на нее незаконно нанесены товарные знаки.

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