Россияне массово скупают презервативы

18 марта 2022 в 10:53 Размер текста - 17 +

В России в 2022 году было продано 4 млн упаковок презервативов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Цены на продукты в России Жители России начали массово скупать презервативы в магазинах и аптеках. По подсчетам аналитиков маркетингового агентства DSM Group, за девять недель этого года продажи в аптеках составили 4 млн упаковок на сумму 1,3 млрд рублей. «За девять недель этого года продажи в аптеках составили в целом 4 млн упаковок (прирост на 11%) на сумму 1,3 млрд руб. (плюс 18% год к году). Значительный рост продаж презервативов в последние две недели подтверждают в сети аптек „36,6“ — они увеличились почти на 26% в сравнении с предыдущими неделями», — сообщили DSM Group РБК. Как отмечают крупные интернет-магазины Ozon и Wildberries, продажи презервативов выросли на 170% год к году. Чаще всего покупатели приобретают большие упаковки от различных брендов по 12—15 презервативов стоимостью около 400—600 руб., уточняет Wildberries. Крупные торговые сети, заявили что поставщики уже уведомили о росте отпускной цены на 15% с начала апреля. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Жители России начали массово скупать презервативы в магазинах и аптеках. По подсчетам аналитиков маркетингового агентства DSM Group, за девять недель этого года продажи в аптеках составили 4 млн упаковок на сумму 1,3 млрд рублей. «За девять недель этого года продажи в аптеках составили в целом 4 млн упаковок (прирост на 11%) на сумму 1,3 млрд руб. (плюс 18% год к году). Значительный рост продаж презервативов в последние две недели подтверждают в сети аптек „36,6“ — они увеличились почти на 26% в сравнении с предыдущими неделями», — сообщили DSM Group РБК. Как отмечают крупные интернет-магазины Ozon и Wildberries, продажи презервативов выросли на 170% год к году. Чаще всего покупатели приобретают большие упаковки от различных брендов по 12—15 презервативов стоимостью около 400—600 руб., уточняет Wildberries. Крупные торговые сети, заявили что поставщики уже уведомили о росте отпускной цены на 15% с начала апреля.