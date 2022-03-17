Егор Дмитриев был родом из Новосибирской области, но по контракту служил в Ишиме Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Контрактник Егор Дмитриев, проходящий службу в Ишиме (Тюменская область), погиб в ходе спецоперации на Украине. Информация размещена на сайте мэрии Тогучинского района Новосибирской области, откуда был родом молодой человек. 6 мая Дмитриеву бы исполнилось 22 года.

«Во время спецоперации российской армии на Украине, при исполнении воинского долга погиб Егор Алексеевич Дмитриев. Ему был всего 21 год. Шестого мая должно было исполниться 22. В июле 2020 года призван на срочную службу в инженерные войска. После остался служить по контракту в Ишиме. Мечтал стать военным и защищать Родину», — сообщается на сайте администрации Тогучинского района.

Молодой человек родился в Новосибирской области. Окончил школу в поселке Шахта, в 2016 году. Затем поступил в Новосибирский электромеханический колледж.

«Егор был умный, дисциплинированный ученик, надежный товарищ, культурный во всех отношениях человек. Он был отзывчивым, светлым, добрым юношей», — такими словами парня вспоминают в родном районе.

Ранее URA.RU писало, что на Украине проходит спецоперация по демилитаризации и денацификации страны, инициированная Россией. Ее проведение поддержали и тюменские чиновники: губернатор Александр Моор и глава областной столицы Руслан Кухарук.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам