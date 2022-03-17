17 марта 2022
16 марта 2022

Мэр Тюмени высказался о спецоперации на Украине. Фото

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Мэр Тюмени Руслан Кухарук поддержал российскую армию Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Мэр Тюмени Руслан Кухарук публично поддержал спецоперацию РФ на Украине. С заявлением глава города выступил в своем telegram-канале, опубликовав фото с буквой Z на фасаде администрации Тюмени.

«Буква Z на фасаде нашего здания — это знак того, что мы поддерживаем нашу армию, которая защищает мир от неофашизма и мирового терроризма. Мы поддерживаем российских солдат, которые сейчас на Украине спасают мирных жителей Донбасса», — написал чиновник.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее целью является демилитаризация и денацификация соседней страны.

Фото:

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Мэр Тюмени Руслан Кухарук публично поддержал спецоперацию РФ на Украине. С заявлением глава города выступил в своем telegram-канале, опубликовав фото с буквой Z на фасаде администрации Тюмени. «Буква Z на фасаде нашего здания — это знак того, что мы поддерживаем нашу армию, которая защищает мир от неофашизма и мирового терроризма. Мы поддерживаем российских солдат, которые сейчас на Украине спасают мирных жителей Донбасса», — написал чиновник. Спецоперация на Украине началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее целью является демилитаризация и денацификация соседней страны.
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© Служба новостей «URA.RU»
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