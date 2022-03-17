Мэр Тюмени Руслан Кухарук поддержал российскую армию Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Мэр Тюмени Руслан Кухарук публично поддержал спецоперацию РФ на Украине. С заявлением глава города выступил в своем telegram-канале, опубликовав фото с буквой Z на фасаде администрации Тюмени.

«Буква Z на фасаде нашего здания — это знак того, что мы поддерживаем нашу армию, которая защищает мир от неофашизма и мирового терроризма. Мы поддерживаем российских солдат, которые сейчас на Украине спасают мирных жителей Донбасса», — написал чиновник.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее целью является демилитаризация и денацификация соседней страны.

Фото: telegram-канал Руслана Кухарука