Мэр Тюмени Руслан Кухарук публично поддержал спецоперацию РФ на Украине. С заявлением глава города выступил в своем telegram-канале, опубликовав фото с буквой Z на фасаде администрации Тюмени.
«Буква Z на фасаде нашего здания — это знак того, что мы поддерживаем нашу армию, которая защищает мир от неофашизма и мирового терроризма. Мы поддерживаем российских солдат, которые сейчас на Украине спасают мирных жителей Донбасса», — написал чиновник.
Спецоперация на Украине началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее целью является демилитаризация и денацификация соседней страны.
Мэр Тюмени Руслан Кухарук публично поддержал спецоперацию РФ на Украине. С заявлением глава города выступил в своем telegram-канале, опубликовав фото с буквой Z на фасаде администрации Тюмени. «Буква Z на фасаде нашего здания — это знак того, что мы поддерживаем нашу армию, которая защищает мир от неофашизма и мирового терроризма. Мы поддерживаем российских солдат, которые сейчас на Украине спасают мирных жителей Донбасса», — написал чиновник. Спецоперация на Украине началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее целью является демилитаризация и денацификация соседней страны.