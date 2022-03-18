В Кремле объяснили решение Путина о продлении работы Набиуллиной 18 марта 2022 в 14:38 Размер текста - 17 + Владимир Путин высоко ценит работу Эльвиры Набиуллиной, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин высоко ценит работу главы Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной, поэтому выдвинул ее кандидатуру на следующий срок. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Когда на ЦБ ложится дополнительной груз ответственности президент регулярно общается с Набиуллиной. Он неоднократно давал высокую оценку работе ЦБ и Набиуллиной лично. И логичное продолжение внесение ее кандидатуры на новый срок», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU. Ранее появлялись слухи о скорой отставке Набиуллиной. В Кремле отказались комментировать эту информацию. 18 марта Владимир Путин выдвинул кандидатуру Набиуллиной на новый срок. Окончательное решение о ее назначении примет Государственная дума РФ. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Президент России Владимир Путин высоко ценит работу главы Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной, поэтому выдвинул ее кандидатуру на следующий срок. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Когда на ЦБ ложится дополнительной груз ответственности президент регулярно общается с Набиуллиной. Он неоднократно давал высокую оценку работе ЦБ и Набиуллиной лично. И логичное продолжение внесение ее кандидатуры на новый срок», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU. Ранее появлялись слухи о скорой отставке Набиуллиной. В Кремле отказались комментировать эту информацию. 18 марта Владимир Путин выдвинул кандидатуру Набиуллиной на новый срок. Окончательное решение о ее назначении примет Государственная дума РФ. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям