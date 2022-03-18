В Кремле объяснили решение Путина о продлении работы Набиуллиной

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Владимир Путин высоко ценит работу Эльвиры Набиуллиной, заявил Дмитрий Песков Фото:

Президент России Владимир Путин высоко ценит работу главы Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной, поэтому выдвинул ее кандидатуру на следующий срок. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«Когда на ЦБ ложится дополнительной груз ответственности президент регулярно общается с Набиуллиной. Он неоднократно давал высокую оценку работе ЦБ и Набиуллиной лично. И логичное продолжение внесение ее кандидатуры на новый срок», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU.

Ранее появлялись слухи о скорой отставке Набиуллиной. В Кремле отказались комментировать эту информацию. 18 марта Владимир Путин выдвинул кандидатуру Набиуллиной на новый срок. Окончательное решение о ее назначении примет Государственная дума РФ.

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Президент России Владимир Путин высоко ценит работу главы Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной, поэтому выдвинул ее кандидатуру на следующий срок. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Когда на ЦБ ложится дополнительной груз ответственности президент регулярно общается с Набиуллиной. Он неоднократно давал высокую оценку работе ЦБ и Набиуллиной лично. И логичное продолжение внесение ее кандидатуры на новый срок», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU. Ранее появлялись слухи о скорой отставке Набиуллиной. В Кремле отказались комментировать эту информацию. 18 марта Владимир Путин выдвинул кандидатуру Набиуллиной на новый срок. Окончательное решение о ее назначении примет Государственная дума РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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