Нефтяникам в Перми повысили зарплаты

В «ЛУКОЙЛЕ» все стабильно, заверил Вагит Алекперов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Сотрудникам компании «ЛУКОЙЛ» увеличат зарплаты на 10%. Об этом на совещании в Перми заявил президент компании Вагит Алекперов, сообщается в официальном телеграм-канале ПАО «ЛУКОЙЛ».

«Все обязательства компании перед работниками, регионами нашего присутствия и партнерами будут выполнены в полном объеме. „ЛУКОЙЛ“ и до этих событий, и сейчас стабильно находится в хорошей форме: у нас низкий уровень долговой нагрузки, достаточный объем средств на счетах», — пояснил Алекперов.

На встрече с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным Алекперов заверил, что «ЛУКОЙЛ» выполнит все взятые на себя обязательства перед регионом. Это участие в финансировании строительства новой сцены пермского ТЮЗ и общежитий ПНИПУ. Махонин со своей стороны пообещал оказать поддержку бизнеса.

На совещании с главами регионов 16 марта президент РФ Владимир Путин анонсировал увеличение пенсий, зарплат и пособий. Вчера о повышении зарплат на 22,3% заявили на Челябинском электрометаллургическом комбинате.