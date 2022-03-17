17 марта 2022

Нефтяникам в Перми повысили зарплаты

© Служба новостей «URA.RU»
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ПМЭФ-2021. Второй день, пленарное заседание. Санкт-Петербург, алекперов вагит
В «ЛУКОЙЛЕ» все стабильно, заверил Вагит Алекперов Фото:

Сотрудникам компании «ЛУКОЙЛ» увеличат зарплаты на 10%. Об этом на совещании в Перми заявил президент компании Вагит Алекперов, сообщается в официальном телеграм-канале ПАО «ЛУКОЙЛ».

«Все обязательства компании перед работниками, регионами нашего присутствия и партнерами будут выполнены в полном объеме. „ЛУКОЙЛ“ и до этих событий, и сейчас стабильно находится в хорошей форме: у нас низкий уровень долговой нагрузки, достаточный объем средств на счетах», — пояснил Алекперов.

На встрече с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным Алекперов заверил, что «ЛУКОЙЛ» выполнит все взятые на себя обязательства перед регионом. Это участие в финансировании строительства новой сцены пермского ТЮЗ и общежитий ПНИПУ. Махонин со своей стороны пообещал оказать поддержку бизнеса.

На совещании с главами регионов 16 марта президент РФ Владимир Путин анонсировал увеличение пенсий, зарплат и пособий. Вчера о повышении зарплат на 22,3% заявили на Челябинском электрометаллургическом комбинате.

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Сотрудникам компании «ЛУКОЙЛ» увеличат зарплаты на 10%. Об этом на совещании в Перми заявил президент компании Вагит Алекперов, сообщается в официальном телеграм-канале ПАО «ЛУКОЙЛ». «Все обязательства компании перед работниками, регионами нашего присутствия и партнерами будут выполнены в полном объеме. „ЛУКОЙЛ“ и до этих событий, и сейчас стабильно находится в хорошей форме: у нас низкий уровень долговой нагрузки, достаточный объем средств на счетах», — пояснил Алекперов. На встрече с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным Алекперов заверил, что «ЛУКОЙЛ» выполнит все взятые на себя обязательства перед регионом. Это участие в финансировании строительства новой сцены пермского ТЮЗ и общежитий ПНИПУ. Махонин со своей стороны пообещал оказать поддержку бизнеса. На совещании с главами регионов 16 марта президент РФ Владимир Путин анонсировал увеличение пенсий, зарплат и пособий. Вчера о повышении зарплат на 22,3% заявили на Челябинском электрометаллургическом комбинате.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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