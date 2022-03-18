Генпрокуратура проверит причину роста цен на шампуни и прокладки

18 марта 2022 в 17:08 Размер текста - 17 +

Генпрокуратура РФ начала проверку по фактам повышения цен на ряд продуктов и бытовую химию. Соответствующая информация опубликована на сайте ведомства. «Получена информация об увеличении стоимости в розничной торговле куриных яиц, ряда других продуктов питания, предметов бытовой химии, средств личной гигиены. Отмечены факты необоснованного повышения цен со стороны отдельных участников рынка, в том числе реализуемых посредством крупнейших интернет-платформ», — сообщается на сайте Генпрокуратуры. В Госдуме ранее разработали законопроект, направленный на контроль цен некоторых товаров и услуг. В Минпромторге также предложили принять ряд мер для сдерживания роста цен на продукты. Из-за роста цен в России уменьшились упаковки продуктов. В Росстате сообщили, что за последний месяц инфляция ускорилась до 9,15%.