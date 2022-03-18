Генпрокуратура проверит причину роста цен на шампуни и прокладки

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Генпрокуратура начала проверки по фактам повышения цен на бытовую химию Фото:
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Генпрокуратура РФ начала проверку по фактам повышения цен на ряд продуктов и бытовую химию. Соответствующая информация опубликована на сайте ведомства.

«Получена информация об увеличении стоимости в розничной торговле куриных яиц, ряда других продуктов питания, предметов бытовой химии, средств личной гигиены. Отмечены факты необоснованного повышения цен со стороны отдельных участников рынка, в том числе реализуемых посредством крупнейших интернет-платформ», — сообщается на сайте Генпрокуратуры.

В Госдуме ранее разработали законопроект, направленный на контроль цен некоторых товаров и услуг. В Минпромторге также предложили принять ряд мер для сдерживания роста цен на продукты. Из-за роста цен в России уменьшились упаковки продуктов. В Росстате сообщили, что за последний месяц инфляция ускорилась до 9,15%.

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Генпрокуратура РФ начала проверку по фактам повышения цен на ряд продуктов и бытовую химию. Соответствующая информация опубликована на сайте ведомства. «Получена информация об увеличении стоимости в розничной торговле куриных яиц, ряда других продуктов питания, предметов бытовой химии, средств личной гигиены. Отмечены факты необоснованного повышения цен со стороны отдельных участников рынка, в том числе реализуемых посредством крупнейших интернет-платформ», — сообщается на сайте Генпрокуратуры. В Госдуме ранее разработали законопроект, направленный на контроль цен некоторых товаров и услуг. В Минпромторге также предложили принять ряд мер для сдерживания роста цен на продукты. Из-за роста цен в России уменьшились упаковки продуктов. В Росстате сообщили, что за последний месяц инфляция ускорилась до 9,15%.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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