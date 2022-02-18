В РФ объем продаваемых продуктов начал уменьшаться, а цена — нет

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Производители продуктов питания уменьшают объем упаковки из-за роста издержек Фото:

Производители продуктов, в связи с ростом цен в России, стали уменьшать размер упаковки, сохраняя прежнюю стоимость товара. Снижение размеров упаковки позволяет оставить неизменной конечную цену для покупателя и не приводит к падению спроса. Об этом сообщает источник в одной из розничных сетей.

«Nestle ввела в ассортимент шоколад „Россия“ весом 82 грамм, который ранее весил 85. Объем растворимого кофе снизился с 95 до 85 грамм. Danone сократила объем питьевых йогуртов „Активиа“ с 270 до 260 грамм, „Макфа“ ввела макаронные изделия в упаковке 400 грамм вместо привычных 450, у Heineken появилось пиво в банке объемом 0,43 миллилитров», — сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.

В сети «Верный» отметили, что сокращение упаковки не влияет на конечную цену для покупателя, но сохраняет привычные цены в условиях роста себестоимости, уточняет издание. Исполнительный директор «Русбренда» Алексей Поповичев отмечает, что снижение веса одного наименования продукта на 5-10 г при больших масштабах позволит оптимизировать издержки, пишет газета.

Генеральный директор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков ранее в разговоре с URA.RU сообщил, что продукты питания и стройматериалы в России подорожали в 2021 году сильнее всего, на 12% и 20% соответственно. Однако он отметил, что при таком росте цен наблюдался и рост доходов населения России.

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Производители продуктов, в связи с ростом цен в России, стали уменьшать размер упаковки, сохраняя прежнюю стоимость товара. Снижение размеров упаковки позволяет оставить неизменной конечную цену для покупателя и не приводит к падению спроса. Об этом сообщает источник в одной из розничных сетей. «Nestle ввела в ассортимент шоколад „Россия“ весом 82 грамм, который ранее весил 85. Объем растворимого кофе снизился с 95 до 85 грамм. Danone сократила объем питьевых йогуртов „Активиа“ с 270 до 260 грамм, „Макфа“ ввела макаронные изделия в упаковке 400 грамм вместо привычных 450, у Heineken появилось пиво в банке объемом 0,43 миллилитров», — сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник. В сети «Верный» отметили, что сокращение упаковки не влияет на конечную цену для покупателя, но сохраняет привычные цены в условиях роста себестоимости, уточняет издание. Исполнительный директор «Русбренда» Алексей Поповичев отмечает, что снижение веса одного наименования продукта на 5-10 г при больших масштабах позволит оптимизировать издержки, пишет газета. Генеральный директор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков ранее в разговоре с URA.RU сообщил, что продукты питания и стройматериалы в России подорожали в 2021 году сильнее всего, на 12% и 20% соответственно. Однако он отметил, что при таком росте цен наблюдался и рост доходов населения России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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