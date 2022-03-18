Власти США объявили охоту на яхты российских олигархов

18 марта 2022 в 17:22 Размер текста - 17 +

Правительство США объявили охоту на яхты российских олигархов. Об этом сообщает интернет-издание Independent. «Программа вознаграждений за возвращение активов клептократий» (Kleptocracy Asset Recovery Rewards Program), одобренная Конгрессом в 2021 году, предложит финансовую премию тем, кто окажет содействие министерству финансов в поисках активов, «связанных с правительством Российской Федерации», говорится на официальном сайте Independent. Там отмечено, что человек может получить сумму, эквивалентную 500 миллионам рублей (пять млн долларов) за сведения, которые приведут к аресту, или конфискации имущества. По правилам проекта, самолеты либо яхты, а также финансовые активы, должны находиться на территории США, принадлежать американскому гражданину или находиться во владении учреждения США. Министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс ранее заявила, что правительство Британии работает со списком российских олигархов и может арестовать их недвижимость и яхты из-за спецоперации РФ на Украине. В Кремле считают, что западные страны покушаются на чужое право собственности и это не обосновано юридически. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков так ответил на вопрос об отношении Кремля к аресту яхт и недвижимости бизнесменов за границей.