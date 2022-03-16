Снегопады придут в Челябинскую область 18 и 19 марта. Это следует из прогноза регионального гидрометцентра.
«Снег начнется в ночь на пятницу и продолжит идти днем 18 марта. В ночь на субботу ожидается переменная облачность и также небольшой снег. Днем 19 марта он продолжится», — пояснили URA.RU в челябинском ЦГМС.
В самом Челябинске снег прогнозируют лишь в пятницу. В субботу, 19 марта, осадков в областном центре не ожидается.
При этом на Южном Урале продолжатся так называемые «температурные качели». По ночам температура будет снижаться до 23 градусов мороза, а днем столбик термометра будет подниматься до минус 2-7 градусов. В субботу же днем потеплеет до нуля.
Скрин: официальный сайт челябинского гидрометцентра
Снегопады придут в Челябинскую область 18 и 19 марта. Это следует из прогноза регионального гидрометцентра. «Снег начнется в ночь на пятницу и продолжит идти днем 18 марта. В ночь на субботу ожидается переменная облачность и также небольшой снег. Днем 19 марта он продолжится», — пояснили URA.RU в челябинском ЦГМС. В самом Челябинске снег прогнозируют лишь в пятницу. В субботу, 19 марта, осадков в областном центре не ожидается. При этом на Южном Урале продолжатся так называемые «температурные качели». По ночам температура будет снижаться до 23 градусов мороза, а днем столбик термометра будет подниматься до минус 2-7 градусов. В субботу же днем потеплеет до нуля.