16 марта 2022
15 марта 2022

Челябинскую область ждут два дня снегопадов. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад. Челябинск , зима, буран, погода, общественный транспорт, снегопад, климат, проспект ленина, мороз, городской автобус
Снег начнется в ночь на 18 марта Фото:

Снегопады придут в Челябинскую область 18 и 19 марта. Это следует из прогноза регионального гидрометцентра.

«Снег начнется в ночь на пятницу и продолжит идти днем 18 марта. В ночь на субботу ожидается переменная облачность и также небольшой снег. Днем 19 марта он продолжится», — пояснили URA.RU в челябинском ЦГМС.

В самом Челябинске снег прогнозируют лишь в пятницу. В субботу, 19 марта, осадков в областном центре не ожидается.

При этом на Южном Урале продолжатся так называемые «температурные качели». По ночам температура будет снижаться до 23 градусов мороза, а днем столбик термометра будет подниматься до минус 2-7 градусов. В субботу же днем потеплеет до нуля.

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Снегопады придут в Челябинскую область 18 и 19 марта. Это следует из прогноза регионального гидрометцентра. «Снег начнется в ночь на пятницу и продолжит идти днем 18 марта. В ночь на субботу ожидается переменная облачность и также небольшой снег. Днем 19 марта он продолжится», — пояснили URA.RU в челябинском ЦГМС. В самом Челябинске снег прогнозируют лишь в пятницу. В субботу, 19 марта, осадков в областном центре не ожидается. При этом на Южном Урале продолжатся так называемые «температурные качели». По ночам температура будет снижаться до 23 градусов мороза, а днем столбик термометра будет подниматься до минус 2-7 градусов. В субботу же днем потеплеет до нуля.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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