Снег начнется в ночь на 18 марта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Снегопады придут в Челябинскую область 18 и 19 марта. Это следует из прогноза регионального гидрометцентра.

«Снег начнется в ночь на пятницу и продолжит идти днем 18 марта. В ночь на субботу ожидается переменная облачность и также небольшой снег. Днем 19 марта он продолжится», — пояснили URA.RU в челябинском ЦГМС.

В самом Челябинске снег прогнозируют лишь в пятницу. В субботу, 19 марта, осадков в областном центре не ожидается.

При этом на Южном Урале продолжатся так называемые «температурные качели». По ночам температура будет снижаться до 23 градусов мороза, а днем столбик термометра будет подниматься до минус 2-7 градусов. В субботу же днем потеплеет до нуля.

Скрин: официальный сайт челябинского гидрометцентра