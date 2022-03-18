Сбербанк советует россиянам отказаться от обновления приложения

18 марта 2022 в 19:24 Размер текста - 17 +

Сбербанк порекомендовал отказаться от обновления ПО устройств Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Сбербанк порекомендовал пользователям отказаться от обновления программного обеспечения устройств. Как объяснили в компании, это связано с «ростом рисков заражения устройств». «Участились случаи внедрения в свободно распространяемое программное обеспечение провокационного медиаконтента. Различный контент и вредоносный код могут быть встроены в свободно распространяемые библиотеки, используемые для разработки программного обеспечения. Использование подобного программного обеспечения может привести к заражению вредоносным ПО личных и корпоративных компьютеров», — сообщает банк в пресс-релизе, которое есть в распоряжении URA.RU. В пресс-службе Сбербанка ранее сообщили, что с 8 марта клиенты смогут оформить кредитные каникулы. Воспользоваться ими можно, если доход заемщиков упал более чем на 30%. Для получения кредитных каникул необходимо подтвердить падение доходов официальными документами, а сам договор о кредите должен быть заключен до 1 марта 2022 года, пишет MK.RU . Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Сбербанк порекомендовал пользователям отказаться от обновления программного обеспечения устройств. Как объяснили в компании, это связано с «ростом рисков заражения устройств». «Участились случаи внедрения в свободно распространяемое программное обеспечение провокационного медиаконтента. Различный контент и вредоносный код могут быть встроены в свободно распространяемые библиотеки, используемые для разработки программного обеспечения. Использование подобного программного обеспечения может привести к заражению вредоносным ПО личных и корпоративных компьютеров», — сообщает банк в пресс-релизе, которое есть в распоряжении URA.RU. В пресс-службе Сбербанка ранее сообщили, что с 8 марта клиенты смогут оформить кредитные каникулы. Воспользоваться ими можно, если доход заемщиков упал более чем на 30%. Для получения кредитных каникул необходимо подтвердить падение доходов официальными документами, а сам договор о кредите должен быть заключен до 1 марта 2022 года, пишет MK.RU.