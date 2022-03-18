Сбербанк советует россиянам отказаться от обновления приложения

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Клипарт. Сургут, сбербанк
Сбербанк порекомендовал отказаться от обновления ПО устройств Фото:

Сбербанк порекомендовал пользователям отказаться от обновления программного обеспечения устройств. Как объяснили в компании, это связано с «ростом рисков заражения устройств».

«Участились случаи внедрения в свободно распространяемое программное обеспечение провокационного медиаконтента. Различный контент и вредоносный код могут быть встроены в свободно распространяемые библиотеки, используемые для разработки программного обеспечения. Использование подобного программного обеспечения может привести к заражению вредоносным ПО личных и корпоративных компьютеров», — сообщает банк в пресс-релизе, которое есть в распоряжении URA.RU.

В пресс-службе Сбербанка ранее сообщили, что с 8 марта клиенты смогут оформить кредитные каникулы. Воспользоваться ими можно, если доход заемщиков упал более чем на 30%. Для получения кредитных каникул необходимо подтвердить падение доходов официальными документами, а сам договор о кредите должен быть заключен до 1 марта 2022 года, пишет MK.RU.

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Сбербанк порекомендовал пользователям отказаться от обновления программного обеспечения устройств. Как объяснили в компании, это связано с «ростом рисков заражения устройств». «Участились случаи внедрения в свободно распространяемое программное обеспечение провокационного медиаконтента. Различный контент и вредоносный код могут быть встроены в свободно распространяемые библиотеки, используемые для разработки программного обеспечения. Использование подобного программного обеспечения может привести к заражению вредоносным ПО личных и корпоративных компьютеров», — сообщает банк в пресс-релизе, которое есть в распоряжении URA.RU. В пресс-службе Сбербанка ранее сообщили, что с 8 марта клиенты смогут оформить кредитные каникулы. Воспользоваться ими можно, если доход заемщиков упал более чем на 30%. Для получения кредитных каникул необходимо подтвердить падение доходов официальными документами, а сам договор о кредите должен быть заключен до 1 марта 2022 года, пишет MK.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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