Сбербанк объявил о начале кредитных каникул для россиян

Россияне могут воспользоваться кредитными каникулами до сентября 2022 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

С 8 марта клиенты Сбербанка смогут оформить кредитные каникулы. Воспользоваться ими можно, если доход заемщиков упал более чем на 30%. Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации.

«С 8 марта 2022 года розничным клиентам Сбербанка доступна программа реструктуризации кредитов в рамках 106-ФЗ. Воспользоваться ею могут заемщики, чей доход за месяц до даты обращения снизился более чем на 30%», — документ есть в распоряжении URA.RU.

Отмечается также, что воспользоваться каникулами можно будет до 30 сентября 2022 года. Для получения кредитных каникул необходимо подтвердить падение доходов официальными документами, а сам договор о кредите должен быть заключен до 1 марта 2022 года, пишет MK.RU .

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об антикризисных мерах поддержки россиян в условиях введения санкций западными странами. Вводятся кредитные каникулы и возможность для правительства РФ индексировать пенсии, а также помощь бизнесу и увеличение расходов бюджета страны. Комплекс мер подразумевает возможность вести деятельность без продления лицензии, а также вводит упрощенный порядок госзакупок, отмечает «Царьград».

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Минобороны сообщало, что ВС РФ действуют, не причиняя вреда мирным жителям. Несмотря на это, США и Евросоюз продолжают вводить экономические санкции против России, в частности, против ее банковской сферы, а Великобритания анонсировала новые, вступающие в силу 15 марта, санкции, направленные против граждан РФ.

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