17 марта 2022

Застрявшие в Египте пермские туристы просят помощи у губернатора

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Пермские туристы мечтают вернуться домой Фото:
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Пермяки, которые уже неделю и больше не могут вылететь из Египта, просят помощи у губернатора Дмитрия Махонина. Туроператор готов вывезти их 21 марта из Хургады только в Самару. Но нормального сообщения между этим городом и Пермью нет, рассказала URA.RU туристка Инна Словикова.

«Не спрашивают согласия. Сказали: „Ребята, это последний вывозной рейс. Либо вы летите на нем, либо вы добираетесь до России самостоятельно“. Мы готовы были вылететь и в Москву, и в Екатеринбург. Самара — вообще неудобный вариант. Там поезд через сутки идет после прилета, либо получается оттуда самолетом в Москву, а потом в Пермь. Все за свой счет. И тут у многих дети, и теплой одежды нет», — говорит туристка.

От Махонина туристы просят организовать прямой трансфер из Самары в Пермь. Источник URA.RU в администрации губернатора сообщил, что проблему пермяков возьмут в работу.

Росавиация ранее рекомендовала авиакомпаниям остановить рейсы за рубеж и из-за рубежа. URA.RU рассказывало, что пермские туристы, которые должны были вернуться домой 11 марта, до сих пор ждут вывозных рейсов. У многих закончились наличные, а карты банков не работают.

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Пермяки, которые уже неделю и больше не могут вылететь из Египта, просят помощи у губернатора Дмитрия Махонина. Туроператор готов вывезти их 21 марта из Хургады только в Самару. Но нормального сообщения между этим городом и Пермью нет, рассказала URA.RU туристка Инна Словикова. «Не спрашивают согласия. Сказали: „Ребята, это последний вывозной рейс. Либо вы летите на нем, либо вы добираетесь до России самостоятельно“. Мы готовы были вылететь и в Москву, и в Екатеринбург. Самара — вообще неудобный вариант. Там поезд через сутки идет после прилета, либо получается оттуда самолетом в Москву, а потом в Пермь. Все за свой счет. И тут у многих дети, и теплой одежды нет», — говорит туристка. От Махонина туристы просят организовать прямой трансфер из Самары в Пермь. Источник URA.RU в администрации губернатора сообщил, что проблему пермяков возьмут в работу. Росавиация ранее рекомендовала авиакомпаниям остановить рейсы за рубеж и из-за рубежа. URA.RU рассказывало, что пермские туристы, которые должны были вернуться домой 11 марта, до сих пор ждут вывозных рейсов. У многих закончились наличные, а карты банков не работают.
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