Путин назначил главу Пермского краевого суда. Инсайд URA.RU подтвердился

18 марта 2022 в 20:06 Размер текста - 17 +

Пермский краевой суд обрел нового председателя Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Президент России Владимир Путин своим указом назначил председателя Пермского краевого суда. Им стал выходец из Екатеринбурга Александр Суханкин. Документ опубликован на портале правовой информации. «Назначить на шестилетний срок полномочий председателем Пермского краевого суда Суханкина Александра Николаевича», — говорится в нем. Указ подписан и опубликован 18 марта. Ранее Суханкин работал заместителем главы Свердловского областного суда. О рекомендации его кандидатуры на должность в Перми URA.RU сообщал источник в судейском сообществе. На конкурс кроме Суханкина заявления подавали и пермяки, в том числе, заместитель председателя Пермского краевого суда Наталия Нечаева. Но их кандидатуры отклонили. Суханкин судебную карьеру начал в 2002 году с должности мирового судьи в городе Полевской, затем работал в местном городском суде. В 2007 году перешел в Свердловский областной суд, а в 2017 стал заместителем его председателя. Имеет первый квалификационный класс судьи. В Пермском краевом суде председателя нет с 28 августа 2019 года, когда в почетную отставку ушел Владимир Вельянинов, который возглавлял его 12 лет. Конкурс на его место объявлялся несколько раз. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Президент России Владимир Путин своим указом назначил председателя Пермского краевого суда. Им стал выходец из Екатеринбурга Александр Суханкин. Документ опубликован на портале правовой информации. «Назначить на шестилетний срок полномочий председателем Пермского краевого суда Суханкина Александра Николаевича», — говорится в нем. Указ подписан и опубликован 18 марта. Ранее Суханкин работал заместителем главы Свердловского областного суда. О рекомендации его кандидатуры на должность в Перми URA.RU сообщал источник в судейском сообществе. На конкурс кроме Суханкина заявления подавали и пермяки, в том числе, заместитель председателя Пермского краевого суда Наталия Нечаева. Но их кандидатуры отклонили. Суханкин судебную карьеру начал в 2002 году с должности мирового судьи в городе Полевской, затем работал в местном городском суде. В 2007 году перешел в Свердловский областной суд, а в 2017 стал заместителем его председателя. Имеет первый квалификационный класс судьи. В Пермском краевом суде председателя нет с 28 августа 2019 года, когда в почетную отставку ушел Владимир Вельянинов, который возглавлял его 12 лет. Конкурс на его место объявлялся несколько раз.