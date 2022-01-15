Главврач свердловского онкоцентра рассказал о первом дне работы

Пока новый глава не планирует серьезных перестановок Фото: Анна Майорова © URA.RU

Коллектив в Свердловском областном онкологическом диспансере высококвалифицированный и болеет за свое дело. Такими впечатлениями от своего первого рабочего дня на новом месте с URA.RU поделился исполняющий обязанности главного врача онкоцентра Борис Мейлах.

«Выводы пока сделать не могу, проработал один день всего, знакомлюсь с коллективом, учреждением. Выводы делать рано, но точно могу сказать, что коллектив высококвалифицированный, за дело свое болеет. Пока никто никаких существенных кадровых перестановок не планирует», — лаконично сказал Борис Мейлах.

Доктор подчеркнул, что решение о назначении главврачом будет приниматься правительством Свердловской области и министром регионального Минздрава Андреем Карловым. «Я выполню любое распоряжение министра и губернатора. Какое они примут решение — такое и будет. Трудовая книжка моя до сих пор в областной больнице (СОКБ №1 — предыдущее место работы Бориса Мейлаха, где он являлся замглавного врача по хирургии — прим.ред.). Там я был в отпуске, из отпуска меня вывели сюда», — пояснил собеседник и за дальнейшими подробностями порекомендовал обратиться в пресс-службу свердловского Минздрава.

О назначении Бориса Мейлаха и. о. главврача свердловского онкоцентра стало известно накануне, 13 января. Ранее с этой должности отправили в отставку Владимира Елишева. Коллектив и пациенты больницы написали письмо губернатору Евгению Куйвашеву, в котором заступились за бывшего руководителя и попросили оставить его на месте.

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