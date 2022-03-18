18 марта 2022

На Украине заочно арестовали Медведчука

© Служба новостей «URA.RU»
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Украина. Обмен пленными, медведчук виктор, морозова дарья
Суд на Украине заочно арестовал Виктора Медведчука Фото:
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Украинский суд заочно арестовал лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Его объявили в международный розыск. Об этом сообщается на официальном сайте Государственного бюро расследований Украины.

«Лычаковский районный суд Львова избрал меру пресечения — содержание Виктора Медведчука под стражей. На днях следователи СИБ и прокуроры Генпрокуратуры приняли меры по международному розыску Виктора Медведчука», — сообщается на сайте бюро.

Все это проходит на фоне спецоперации РФ на Украине, которая началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин определил в качестве ее целей денацификацию и демилитаризацию страны. При этом, по словам российского лидера,Москва вынуждена была пойти на этот шаг, реагируя на внешнюю агрессию. До этого суд на Украине также заочно арестовал музыканта Олега Газманова и режиссера Никиту Михалкова. Они подозреваются Киевом в посягательстве на территориальную целостность украинского государства.

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Украинский суд заочно арестовал лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Его объявили в международный розыск. Об этом сообщается на официальном сайте Государственного бюро расследований Украины. «Лычаковский районный суд Львова избрал меру пресечения — содержание Виктора Медведчука под стражей. На днях следователи СИБ и прокуроры Генпрокуратуры приняли меры по международному розыску Виктора Медведчука», — сообщается на сайте бюро. Все это проходит на фоне спецоперации РФ на Украине, которая началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин определил в качестве ее целей денацификацию и демилитаризацию страны. При этом, по словам российского лидера,Москва вынуждена была пойти на этот шаг, реагируя на внешнюю агрессию. До этого суд на Украине также заочно арестовал музыканта Олега Газманова и режиссера Никиту Михалкова. Они подозреваются Киевом в посягательстве на территориальную целостность украинского государства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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