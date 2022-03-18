На Украине заочно арестовали Медведчука

18 марта 2022 в 21:43 Размер текста - 17 +

Суд на Украине заочно арестовал Виктора Медведчука Фото: Андрей Гусельников © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Украинский суд заочно арестовал лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Его объявили в международный розыск. Об этом сообщается на официальном сайте Государственного бюро расследований Украины. «Лычаковский районный суд Львова избрал меру пресечения — содержание Виктора Медведчука под стражей. На днях следователи СИБ и прокуроры Генпрокуратуры приняли меры по международному розыску Виктора Медведчука», — сообщается на сайте бюро. Все это проходит на фоне спецоперации РФ на Украине, которая началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин определил в качестве ее целей денацификацию и демилитаризацию страны. При этом, по словам российского лидера,Москва вынуждена была пойти на этот шаг, реагируя на внешнюю агрессию. До этого суд на Украине также заочно арестовал музыканта Олега Газманова и режиссера Никиту Михалкова. Они подозреваются Киевом в посягательстве на территориальную целостность украинского государства. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Украинский суд заочно арестовал лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Его объявили в международный розыск. Об этом сообщается на официальном сайте Государственного бюро расследований Украины. «Лычаковский районный суд Львова избрал меру пресечения — содержание Виктора Медведчука под стражей. На днях следователи СИБ и прокуроры Генпрокуратуры приняли меры по международному розыску Виктора Медведчука», — сообщается на сайте бюро. Все это проходит на фоне спецоперации РФ на Украине, которая началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин определил в качестве ее целей денацификацию и демилитаризацию страны. При этом, по словам российского лидера,Москва вынуждена была пойти на этот шаг, реагируя на внешнюю агрессию. До этого суд на Украине также заочно арестовал музыканта Олега Газманова и режиссера Никиту Михалкова. Они подозреваются Киевом в посягательстве на территориальную целостность украинского государства.