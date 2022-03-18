В России зарегистрировали новую вакцину от коронавируса

19 марта 2022 в 00:44 Размер текста - 17 +

Минздрав зарегистрировал вакцину против коронавируса «Конвасэл» Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Минздрав России зарегистрировал инновационную вакцину против коронавируса «Конвасэл», разработанную специалистами Федерального медико-биологического агентства. Об этом свидетельствуют данные государственного реестра лекарственных средств. «Конвасэл вакцина субъединичная рекомбинантная для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2. Дата регистрации: 18.03.2022», — прописано в госреестре. 21 января ФМБА подало заявку на регистрацию вакцины «Конвасэл» в России. По словам главы агентства Вероники Скворцовой, препарат хорошо переносится и не вызывает аллергию. Вакцину планировали зарегистрировать до конца первого квартала 2022 года. Вместе с вакциной в ФМБА хотят зарегистрировать амбулаторный препарат против коронавируса «МИР-19». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Минздрав России зарегистрировал инновационную вакцину против коронавируса «Конвасэл», разработанную специалистами Федерального медико-биологического агентства. Об этом свидетельствуют данные государственного реестра лекарственных средств. «Конвасэл вакцина субъединичная рекомбинантная для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2. Дата регистрации: 18.03.2022», — прописано в госреестре. 21 января ФМБА подало заявку на регистрацию вакцины «Конвасэл» в России. По словам главы агентства Вероники Скворцовой, препарат хорошо переносится и не вызывает аллергию. Вакцину планировали зарегистрировать до конца первого квартала 2022 года. Вместе с вакциной в ФМБА хотят зарегистрировать амбулаторный препарат против коронавируса «МИР-19».