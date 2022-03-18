18 марта 2022

В России зарегистрировали новую вакцину от коронавируса

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Минздрав зарегистрировал вакцину против коронавируса «Конвасэл» Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Минздрав России зарегистрировал инновационную вакцину против коронавируса «Конвасэл», разработанную специалистами Федерального медико-биологического агентства. Об этом свидетельствуют данные государственного реестра лекарственных средств.

«Конвасэл вакцина субъединичная рекомбинантная для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2. Дата регистрации: 18.03.2022», — прописано в госреестре.

21 января ФМБА подало заявку на регистрацию вакцины «Конвасэл» в России. По словам главы агентства Вероники Скворцовой, препарат хорошо переносится и не вызывает аллергию. Вакцину планировали зарегистрировать до конца первого квартала 2022 года. Вместе с вакциной в ФМБА хотят зарегистрировать амбулаторный препарат против коронавируса «МИР-19».

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Минздрав России зарегистрировал инновационную вакцину против коронавируса «Конвасэл», разработанную специалистами Федерального медико-биологического агентства. Об этом свидетельствуют данные государственного реестра лекарственных средств. «Конвасэл вакцина субъединичная рекомбинантная для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2. Дата регистрации: 18.03.2022», — прописано в госреестре. 21 января ФМБА подало заявку на регистрацию вакцины «Конвасэл» в России. По словам главы агентства Вероники Скворцовой, препарат хорошо переносится и не вызывает аллергию. Вакцину планировали зарегистрировать до конца первого квартала 2022 года. Вместе с вакциной в ФМБА хотят зарегистрировать амбулаторный препарат против коронавируса «МИР-19».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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