В России зарегистрировали новую вакцину от коронавируса

Минздрав России зарегистрировал инновационную вакцину против коронавируса «Конвасэл», разработанную специалистами Федерального медико-биологического агентства. Об этом свидетельствуют данные государственного реестра лекарственных средств.
«Конвасэл вакцина субъединичная рекомбинантная для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2. Дата регистрации: 18.03.2022», — прописано в госреестре.
21 января ФМБА подало заявку на регистрацию вакцины «Конвасэл» в России. По словам главы агентства Вероники Скворцовой, препарат хорошо переносится и не вызывает аллергию. Вакцину планировали зарегистрировать до конца первого квартала 2022 года. Вместе с вакциной в ФМБА хотят зарегистрировать амбулаторный препарат против коронавируса «МИР-19».
Минздрав России зарегистрировал инновационную вакцину против коронавируса «Конвасэл», разработанную специалистами Федерального медико-биологического агентства. Об этом свидетельствуют данные государственного реестра лекарственных средств. «Конвасэл вакцина субъединичная рекомбинантная для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2. Дата регистрации: 18.03.2022», — прописано в госреестре. 21 января ФМБА подало заявку на регистрацию вакцины «Конвасэл» в России. По словам главы агентства Вероники Скворцовой, препарат хорошо переносится и не вызывает аллергию. Вакцину планировали зарегистрировать до конца первого квартала 2022 года. Вместе с вакциной в ФМБА хотят зарегистрировать амбулаторный препарат против коронавируса «МИР-19».