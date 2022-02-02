Скворцова озвучила особенности «инновационной вакцины» от COVID

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Фестиваль «Арт-Таврида», второй день. Республика Крым, Судак, скворцова вероника
Вакцина «Конвасэл» лишена аллергенности, заявила Вероника Скворцова Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Новая инновационная вакцина от коронавируса «Конвасэл», разработанная Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА), хорошо переносится и не вызывает аллергию. Об этом рассказала глава ФМБА Вероника Скворцова на церемонии вручения высших государственных наград в Кремле. Трансляция церемонии шла на телеканале «Россия 24».

«Сейчас на регистрации находится инновационная вакцина. Она отличается высокой иммуногенностью и защитными свойствами, независимо от мутаций в поверхностных белках вируса. Эта вакцина лишена аллергенности, хорошо переносится человеком», — сказала Скворцова.

21 января ФМБА подало заявку на регистрацию вакцины «Конвасэл» в России. Вакцину планируют зарегистрировать до конца первого квартала 2022 года, пишет «Национальная служба новостей». Вместе с вакциной в ФМБА хотят зарегистрировать амбулаторный препарат против коронавируса «МИР-19», сообщает телеканал 360.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Новая инновационная вакцина от коронавируса «Конвасэл», разработанная Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА), хорошо переносится и не вызывает аллергию. Об этом рассказала глава ФМБА Вероника Скворцова на церемонии вручения высших государственных наград в Кремле. Трансляция церемонии шла на телеканале «Россия 24». «Сейчас на регистрации находится инновационная вакцина. Она отличается высокой иммуногенностью и защитными свойствами, независимо от мутаций в поверхностных белках вируса. Эта вакцина лишена аллергенности, хорошо переносится человеком», — сказала Скворцова. 21 января ФМБА подало заявку на регистрацию вакцины «Конвасэл» в России. Вакцину планируют зарегистрировать до конца первого квартала 2022 года, пишет «Национальная служба новостей». Вместе с вакциной в ФМБА хотят зарегистрировать амбулаторный препарат против коронавируса «МИР-19», сообщает телеканал 360.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...