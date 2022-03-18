Минобороны предложило открыть гумкоридоры и выпустить неонацистов

19 марта 2022 в 01:06 Размер текста - 17 +

Минобороны дало возможность украинским нацистам покинуть Мариуполь Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Минобороны РФ заявило Украине о готовности открыть гумкоридоры и выпустить всех бандитов из Мариуполя в любом направлении, чтобы спасти город и людей. Об этом журналистам сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев. Сообщается, что украинская сторона ответила отказом. «Мы официально обратились к киевским властям и два дня назад довели, что готовы открыть гуманитарные коридоры и выпустить всех ваших бандитов в любом направлении, чтобы спасти город и людей», — передает слова Мизинцева ТАСС. Сообщается, что власти Киева понимают невозможность оказания помощи заблокированным в Мариуполе националистам и предлагает им использовать более 200 тысяч мирных жителей в качестве живого щита. Чтобы избежать этого, российская сторона гарантировала жизнь националистам, сложившим оружие, обеспечив гуманитарный коридор по их выходу на подконтрольные Киеву территории. Однако, по словам Мизинцева, власти Украины не приняли этого предложения: «В ответ получили категорический отказ, при этом от высоких должностных лиц официального Киева». Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Российская сторона действует корректно, осторожно по отношению к мирным жителям, а также уважительно относится к сдавшимся украинским солдатам. При этом ВСУ готовы жертвовать собственным населением и использовать их в качестве живого щита. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Минобороны РФ заявило Украине о готовности открыть гумкоридоры и выпустить всех бандитов из Мариуполя в любом направлении, чтобы спасти город и людей. Об этом журналистам сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев. Сообщается, что украинская сторона ответила отказом. «Мы официально обратились к киевским властям и два дня назад довели, что готовы открыть гуманитарные коридоры и выпустить всех ваших бандитов в любом направлении, чтобы спасти город и людей», — передает слова Мизинцева ТАСС. Сообщается, что власти Киева понимают невозможность оказания помощи заблокированным в Мариуполе националистам и предлагает им использовать более 200 тысяч мирных жителей в качестве живого щита. Чтобы избежать этого, российская сторона гарантировала жизнь националистам, сложившим оружие, обеспечив гуманитарный коридор по их выходу на подконтрольные Киеву территории. Однако, по словам Мизинцева, власти Украины не приняли этого предложения: «В ответ получили категорический отказ, при этом от высоких должностных лиц официального Киева». Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Российская сторона действует корректно, осторожно по отношению к мирным жителям, а также уважительно относится к сдавшимся украинским солдатам. При этом ВСУ готовы жертвовать собственным населением и использовать их в качестве живого щита.