Вучич обвинил Евросоюз и другие страны Запада в двойных стандартах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Президент Сербии Александр Вучич осудил двойные стандарты Запада в вопросах Косова и Украины. По его словам, западные страны различно трактуют принцип территориальной целостности и оказывают давление на Белград для введения санкций против РФ.

«Мы осудили нарушение территориальной целостности Украины, это ясная позиция Сербии. Но знаете, что неясно людям в Сербии: как вы из ЕС и с Запада, которые пудрите нам сегодня мозги, не вспомнили об этом в 1999 году? И в голове нашего народа сейчас все перемешивается: кто был жертвой, а кто нарушал международное право, без резолюции СБ ООН принимал жестокие решения против Сербии?», — заявил Вучич в эфире телеканала TV Prva.

По его словам Россия никогда не вводила санкции против Сербии и всегда поддерживала Белград на международный площадках. «И они (Запад) ставят нас в положение, в котором потеряем единственного союзника в Совбезе ООН, который всегда был за поддержание территориальной целостности», — добавил сербский лидер. Вучич заверил, что в переговорах с западными партнерами Белград будет поддерживать мир в регионе и не вмешиваться в события на Украине.

После эскалации конфликта в ДНР и ЛНР президент РФ Владимир Путин заявил о проведении спецоперации. Действия российской стороны на территории Украины направлены на демилитаризацию и денацификацию этой территории. При этом российская сторона действует корректно, осторожно, не причиняя вреда мирным жителям.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам