Экс-президент Чехии жестко высказался о русофобии в Европе

Бывший президент Чехии осудил русофобию в странах Запада Фото: Владимир Васин © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Бывший президент Чехии Вацлав Клаус осудил русофобию и отказался вернуть российскую награду — медаль Пушкина, которую получил в 2007 году. Свою позицию он озвучил в интервью газете «Лидове новины».

«Отвергаю существующую сегодня дешевую русофобию, отвергаю огульное отрицание русской культуры и тому подобные вещи», — подчеркнул экс-глава Чехии. Он также отказался возвращать российскую награду — медаль Пушкина, несмотря на многочисленные призывы. По его словам, выполнение этого требования стало бы инфантильным поступком, который он мог бы допустить только под угрозой смерти.

Клаус стал первым чешским гражданином, награжденным медалью Пушкина. Политик был удостоен ей «за заслуги в деле сближения народов и сохранения их культурного наследия».

После начала спецоперации на Украине многие россияне столкнулись с русофобией в интернете. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России подчеркнул, что оккупация республики не входит в планы Москвы. Несмотря на это, некоторые россияне, проживающие за рубежом, столкнулись с травлей со стороны иностранцев. В частности, школьников и студентов, родившихся в России, но обучающихся за рубежом, жители Европы винят в происходящем на Украине только за то, что они русские. Кроме того, появилась информация об отчисленных из зарубежных вузов российских студентах.

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