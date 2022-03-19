Хоккеисты из Армении готовились к Паралимпиаде в ХМАО по ночам

19 марта 2022 в 10:40 Размер текста - 17 +

Перед соревнованиями спортсмены провели только четыре тренировки Фото: Центр социальных медиа Югры новость из сюжета Паралимпийские игры-2022 Команда по следж-хоккею из Армении готовилась к зимним Паралимпийским играм «Мы вместе. Спорт» в Ханты-Мансийске (ХМАО) по ночам. Об этом URA.RU сообщил капитан команды Аршак Оганесян. «У нас было 4-5 тренировок после нескольких лет пандемии. Когда мы получили приглашение в Ханты-Мансийск, примерно за неделю до соревнований, начали искать место для подготовки к ним. Расписание крытого катка, который у нас есть, было все занято. Мы еле-еле вписались после девяти вечера. Три-четыре тренировки провели и приехали. Это почти ничего. После возвращения мы должны все нормализовать, и нам должны определить часы для тренировок уже днем», — рассказал Оганесян. В беседе с URA.RU он также заметил, что, несмотря на то, что их команда молодая и была создана всего четыре года назад, давать слабину на соревнованиях они не собираются: «В Армении так много игроков, как в России, еще нет. Нас только шестеро. Россия, понятно, — огромная страна, много спортсменов. Но когда играешь с сильным соперником, у которого большой опыт, ты сразу многому учишься. Со слабыми ты не научишься ничему. Для нас честь играть со сборной России. При этом не так, чтобы мы сдадимся без боя. С Казахстаном, мы считаем, наши шансы равны. Но все же это тоже достойный соперник». В соревнованиях по следж-хоккею на зимних Паралимпийских играх в ХМАО участвуют четыре команды — две от России и по одной из Армении и Казахстана. Первые матчи прошли 18 марта. Армения проиграла резервной сборной России. Вторая и третья игры Армении назначены на 19 и 20 марта. Уже в 2023 году армянская команда по следж-хоккею планирует показать себя на меньших соревнованиях, чем Игры в Ханты-Мансийске. И представить себя уже не как новичков, а как профессионалов. В Паралимпиаде в Ханты-Мансийске принимают участие спортсмены из России, Беларуси, Армении, Таджикистана и Казахстана. Турнир организовали после того, как 3 марта российские и белорусские спортсмены были отстранены от Паралимпиады в Пекине, которая проходила с 4 по 13 марта. Это произошло на фоне начала спецоперации России по демилитаризации и денацификации Украины. В первом матче Паралимпиады Армения проиграла резервной сборной России Фото: Центр социальных медиа Югры Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Команда по следж-хоккею из Армении готовилась к зимним Паралимпийским играм «Мы вместе. Спорт» в Ханты-Мансийске (ХМАО) по ночам. Об этом URA.RU сообщил капитан команды Аршак Оганесян. «У нас было 4-5 тренировок после нескольких лет пандемии. Когда мы получили приглашение в Ханты-Мансийск, примерно за неделю до соревнований, начали искать место для подготовки к ним. Расписание крытого катка, который у нас есть, было все занято. Мы еле-еле вписались после девяти вечера. Три-четыре тренировки провели и приехали. Это почти ничего. После возвращения мы должны все нормализовать, и нам должны определить часы для тренировок уже днем», — рассказал Оганесян. В беседе с URA.RU он также заметил, что, несмотря на то, что их команда молодая и была создана всего четыре года назад, давать слабину на соревнованиях они не собираются: «В Армении так много игроков, как в России, еще нет. Нас только шестеро. Россия, понятно, — огромная страна, много спортсменов. Но когда играешь с сильным соперником, у которого большой опыт, ты сразу многому учишься. Со слабыми ты не научишься ничему. Для нас честь играть со сборной России. При этом не так, чтобы мы сдадимся без боя. С Казахстаном, мы считаем, наши шансы равны. Но все же это тоже достойный соперник». В соревнованиях по следж-хоккею на зимних Паралимпийских играх в ХМАО участвуют четыре команды — две от России и по одной из Армении и Казахстана. Первые матчи прошли 18 марта. Армения проиграла резервной сборной России. Вторая и третья игры Армении назначены на 19 и 20 марта. Уже в 2023 году армянская команда по следж-хоккею планирует показать себя на меньших соревнованиях, чем Игры в Ханты-Мансийске. И представить себя уже не как новичков, а как профессионалов. В Паралимпиаде в Ханты-Мансийске принимают участие спортсмены из России, Беларуси, Армении, Таджикистана и Казахстана. Турнир организовали после того, как 3 марта российские и белорусские спортсмены были отстранены от Паралимпиады в Пекине, которая проходила с 4 по 13 марта. Это произошло на фоне начала спецоперации России по демилитаризации и денацификации Украины.