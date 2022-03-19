Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США тайно проводило тренировки украинских военных. Об этом заявил экс-сотрудник американской разведки Райан Хиллсберг.
По его словам, для ЦРУ подобные тренировки не являются чем-то исключительным: помимо украинских военных, американские разведчики инструктировали и представителей вооруженных сил других государств. «Мы оказываем подобную поддержку регулярно и во всех частях света. Мы … упреждали шаги противника и предвосхищали их. Наши методы работы засекречены, значительная часть обучения негласная», — рассказал он. Отмечается, что в настоящее время Хиллсберг занимает должность аналитика компании Spyex и директора по безопасности биотехнологической компании Seagen.
Он заметил, что тренировки украинских военных могли проходить и на территории Соединенных Штатов. Для этих целей на военной базе в штате Вирджиния существует так называемая «ферма „Кэмп Пири“». «Наши тренировки максимально изматывающие и изнурительные. Все, с чем ты потом столкнешься в реальной жизни, покажется легким», — подчеркнул Хиллсберг.
Спецоперация на Украине проводится российской армией с 24 февраля по указанию президента РФ Владимира Путина. Как отмечал российский лидер, цель операции — денацификация и демилитаризация Украины, а не оккупация территорий соседней страны и нанесение вреда ее мирным жителям. Одно из основных требований России — сохранение нейтрального статуса Украины, ее отказ от вступления в НАТО. В США и странах блока не раз отмечали, что выступают против конфликта с Россией, однако при этом продолжают поставлять Украине оружие и наемников. Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что среди сотен инструкторов НАТО, прибывающих на Украину, есть «откровенные наемники».
Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США тайно проводило тренировки украинских военных. Об этом заявил экс-сотрудник американской разведки Райан Хиллсберг. По его словам, для ЦРУ подобные тренировки не являются чем-то исключительным: помимо украинских военных, американские разведчики инструктировали и представителей вооруженных сил других государств. «Мы оказываем подобную поддержку регулярно и во всех частях света. Мы … упреждали шаги противника и предвосхищали их. Наши методы работы засекречены, значительная часть обучения негласная», — рассказал он. Отмечается, что в настоящее время Хиллсберг занимает должность аналитика компании Spyex и директора по безопасности биотехнологической компании Seagen. Он заметил, что тренировки украинских военных могли проходить и на территории Соединенных Штатов. Для этих целей на военной базе в штате Вирджиния существует так называемая «ферма „Кэмп Пири“». «Наши тренировки максимально изматывающие и изнурительные. Все, с чем ты потом столкнешься в реальной жизни, покажется легким», — подчеркнул Хиллсберг. Спецоперация на Украине проводится российской армией с 24 февраля по указанию президента РФ Владимира Путина. Как отмечал российский лидер, цель операции — денацификация и демилитаризация Украины, а не оккупация территорий соседней страны и нанесение вреда ее мирным жителям. Одно из основных требований России — сохранение нейтрального статуса Украины, ее отказ от вступления в НАТО. В США и странах блока не раз отмечали, что выступают против конфликта с Россией, однако при этом продолжают поставлять Украине оружие и наемников. Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что среди сотен инструкторов НАТО, прибывающих на Украину, есть «откровенные наемники».