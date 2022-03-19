Fox News: ЦРУ тайно тренировало украинских военных

Тренировки у американских инструкторов «очень изматывающие», заявил экс-сотрудник ЦРУ Фото: miliman/pickupimage.com

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США тайно проводило тренировки украинских военных. Об этом заявил экс-сотрудник американской разведки Райан Хиллсберг.

По его словам, для ЦРУ подобные тренировки не являются чем-то исключительным: помимо украинских военных, американские разведчики инструктировали и представителей вооруженных сил других государств. «Мы оказываем подобную поддержку регулярно и во всех частях света. Мы … упреждали шаги противника и предвосхищали их. Наши методы работы засекречены, значительная часть обучения негласная», — рассказал он. Отмечается, что в настоящее время Хиллсберг занимает должность аналитика компании Spyex и директора по безопасности биотехнологической компании Seagen.

Он заметил, что тренировки украинских военных могли проходить и на территории Соединенных Штатов. Для этих целей на военной базе в штате Вирджиния существует так называемая «ферма „Кэмп Пири“». «Наши тренировки максимально изматывающие и изнурительные. Все, с чем ты потом столкнешься в реальной жизни, покажется легким», — подчеркнул Хиллсберг.

Спецоперация на Украине проводится российской армией с 24 февраля по указанию президента РФ Владимира Путина. Как отмечал российский лидер, цель операции — денацификация и демилитаризация Украины, а не оккупация территорий соседней страны и нанесение вреда ее мирным жителям. Одно из основных требований России — сохранение нейтрального статуса Украины, ее отказ от вступления в НАТО. В США и странах блока не раз отмечали, что выступают против конфликта с Россией, однако при этом продолжают поставлять Украине оружие и наемников. Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что среди сотен инструкторов НАТО, прибывающих на Украину, есть «откровенные наемники».

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